Hračka do terénu CFMOTO v akci. Novinku roku jsme zkusili jako první z Česka

Design je sice subjektivní věc, ale v podstatě jsem nenašel nikoho, komu by se MT nelíbilo, tedy až na zapřisáhlé milovníky retra, kterým se budou líbit jen endura z devadesátek. Doba jde ale dopředu, takže před námi stojí motorka s působivou moderní maskou se světly na výšku a LED světlomety.

Zadní světlo je společné s 800MT a k motorce se hodí výborně. Velká kapotáž dává tušit dobrou ochranu jezdce před nepřízní počasí a větrem. Je tu navíc nastavitelné plexisklo, které snadno posunete otočným ovladačem, a to i za jízdy. V nabídce příslušenství bude ještě zvýšená varianta pro dálniční cestovatele.

Palubní desku tvoří barevný TFT displej s velkým kontrastem, který byl výborně vidět i na ostrém filipínském slunci. Na něm uvidíte všechno, co potřebujete, včetně zařazené rychlosti. To je zrovna věc, která se u točivého dvouválce celkem hodí. Motor pochází z modelu SR, pro MT je však přeladěná, a to pořádně. Zatímco silnička měla maximum výkonu, a hlavně krouťáku ve vysokých otáčkách, v enduru je motor naladěný na střed otáček, kde ho potřebujete využívat nejvíc. Je samozřejmě plněný vstřikováním a je výborně vyvážený. Na rozdíl od větších motorů od CFMOTO je klapka ovládaná napřímo lanky namísto technologie ride-by-wire.

Palawan Ostrov patřící Filipínám a vyznačuje se vysokými teplotami, vlhkostí, ale hlavně nádhernou přírodou s přírodními parky a stovkami kilometrů šotolin, po kterých se můžete prohánět na motorkách nebo čtyřkolkách. Cesta od nás tam sice trvá přes 30 hodin a čekají vás na ní minimálně dva přestupy, ale i tak to rozhodně stojí za to. Výhodou je i to, že se vás nikdo nebude ptát na řidičák nebo SPZ. To ale ani ostatních na silnicích, takže opatrnost je tu na místě.

Všeuměl

MT není motorka, která by spadala do kategorie „SUV“, ale podle výrobce i prvních videí se nebojí ani těžšího terénu. To ukazují i některé detaily, kterých si všimnete na první pohled. CFMOTO má přední kolo o průměru 21” a zadní 18”. Obě kola jsou drátěná, ale umožňují montáž bezdušových pneumatik. Navíc na ně obujete i ostřejší gumy do terénu. Dále jsou tu velké zubaté stupačky, ze kterých jednoduše sundáte tlumicí gumu a máte perfektní stabilitu při jízdě terénem.

Zajímavým detailem jsou i sklápěcí zrcátka, která v terénu prostě jen složíte do středu řídítek a při pádu o ně nepřijdete. O odpružení se stará přední upside-down vidlice KYB (Kayaba), vzadu je centrální tlumič stejné značky. Podvozek je samozřejmě nastavitelný. Brzdy má na starost fima J.Juan, která patří Brembu. Vpředu i vzadu je jeden kotouč, přední brzdič má radiální uchycení, ale s axiální pumpou.

V nabídce příslušenství budou i padací rámy, které byly na mnou testované motorce, a přiznám se, že se mi podařilo je i otestovat. Chybět nebude samozřejmě ani nabídka kufrů nebo třeba vyššího sedla. S ohledem na počet předobjednávek a výrobní plán MT můžeme očekávat, že i další výrobci přijdou s řadou doplňků.

CFMOTO 450MT

Prach a radost

Ráno přebírám motorku a nastavuju si jí k obrazu svému. Ono to vlastně není extra nutné, dávám jen výš řídítka, trochu níž páčky a je to. Vše mi padne do ruky, i když měřím 186 cm. Na mé testovačce je navíc zvýšené sedlo, díky kterému mám absolutní pohodlí. Všechno mi padne do ruky, vše je, kde má být, kolena netlačí do kapot, prostě paráda. Gumové výplně stupaček nechávám rovnou doma, s ohledem na jízdu v motokrosových botách. Je tu ještě jeden detail, který je třeba zmínit. MT můžete mít ve variantě s nízkým nebo vysokým blatníkem. Cenově se oba modely nijak neliší, ale nízký blatník víc oceníte na cestách, vysoký zase při jízdě v bahně. Taky samozřejmě záleží na tom, jak se vám která verze motorky líbí.

Na Palawanu má nejdelší rovinka asi 200 metrů a většinou tu převažuje šotolina a prašné cesty. Když už narazíte na silnice, jsou betonové a drží naprosto neuvěřitelně. Prostě takový malý ráj. Vyrážíme krátkým silničním přejezdem do endurového parku. Tady přichází na řadu jedna z věcí, která mě nepokrytě nadchla. Na řídítkách je kromě standardních ovladačů, které jsou mimochodem velmi povedené a intuitivní, ještě jedno tlačítko. Když ho podržíte, motorka vypne kontrolu trakce a ABS na zadním kole.

Nemusíte chodit do žádného menu na displeji, nemusíte nic potvrzovat, prostě tři sekundy držíte stisknuté tlačítko a na displeji se objeví nápis offroad. Můžete to udělat v jakékoli rychlosti, což je super, zejména když jedete po silnici a ta najednou končí. Stejně snadno offroad režim i vypnete, stačí jeden stisk tlačítka. Pokud jen vypnete motor, zůstane offroad mód aktivovaný, pokud vypnete klíček, musíte si ho zapnout znovu. I tak je to ale jednodušší systém než na jakékoli současné motorce.

CFMOTO 450MT

Už od prvních kilometrů je jasné, že naladění motoru se CFMOTO povedlo. Má silný střed otáček a dokáže se posbírat i z velkého podtočení. Spojku můžete ovládat jedním prstem a převodovka je rychlá a přesná. Motorka má navíc antidopingovou spojku, i když u malého dvouválce úplně není nutná. Jedničku jsem v podstatě nepoužil a šestka byla na Palawanu taky zhola zbytečná. Výhodou dvouválce ale je, že i přes menší objem je motorka schopna cestovat na delší vzdálenosti a nemusíte se bát ani najetí na dálnici. Klasických okreskových 90 zvládá motor v 5 000 otáčkách. Do motorky přitom nepřenáší žádné vibrace.

Většinu času jsme ale trávili v terénu, kde hraje hlavní roli podvozek a hmotnost. Obojí se CFMOTO povedlo. Motorka má podle výrobce 175 suchých kilogramů a k tomu 17,5 litrovou nádrž (pro zajímavost: spotřeba při nevybíravé jízdě byla 4,8 l). Důležité ale také je, jak se podařilo hmotnost rozložit, a tady je vlastně všechno správně. Endurko zatáčí přenášením váhy, zbytečně se s ním nenadřete a upřímně svádí i k ostřejší jízdě.

V sedle si totiž připadáte tak trochu jako na nějakém dakarském speciálu. Při ostré jízdě vás začnou limitovat zdvihy podvozku. Ty jsou 200 mm a upřímně by si MT zasloužilo vyšší. Několikrát se mi podařilo klepnout si dorazem, a i když jsem podvozek přitvrdil, tak to na úplně sportovní jízdu nebylo. Je třeba ale jedním dechem dodat, že toto není motorka na závody a v 99 procentech terénní jízdy vám bude podvozek vyhovovat.

V prachu a písku se dobře osvědčilo naladění motoru a odezva na plyn. Na zadním kole máte přesně tolik výkonu, kolik na pravé rukojeti a nestalo se mi, že bych se zahrabal, i když gumy, které jsme měli obuté nejsou zrovna drapáky do písku. Výhodou je i to, že jezdci v podstatě všech podstav bez problémů dosáhnou na zem a můžou si v nouzi nejvyšší pomoct odražením od země.

CFMOTO 450MT

Drift i sprint

Z offroadparku vyrážíme po šotolinách kolem ostrova, a to je zase něco jiného. Ve vysoké rychlosti je motorka stabilní a ani když trefíte nějaký kámen, nebo díru, nerozhodí vás to tak, aby z toho byla nebezpečná situace. Jediný problém je všudypřítomný prach, který zakrývá výhled, malé děti u cesty a psi všude okolo. Za celý den jsme ale neměli jediný incident…

I ve vyšších rychlostech má motor ještě dost dechu, aby chtěl jet stále dál. V táhlých zatáčkách si můžete plynem utrhnout zadní kolo do driftu. Celkově je plyn velmi dobře dávkovatelný a motorka neuvěřitelně přívětivá. Rozhodně tu nenajdete žádný ostrý projev, jako na motokrosu, nebo ostrém enduru. I brzdy jsou dost silné, jen u té přední bych ocenil jemnější dávkování.

Pokud od ní chcete razantnější účinek, je třeba na páčku hodně přitlačit, a to už je blízko k zásahu ABS. Možná by tu pomohla radiální pumpa, nebo jiná směs destiček. Na stranu druhou se nám ani ve velkém vedru a dlouhých sjezdech v terénu nepovedlo brzdy uvařit, nebo snížit jejich účinnost. S brzděním motorem tu také moc počítat nemůžete už s ohledem na objem, ale hlavně na dvouválcový motor.

Pro každého

450MT má výkon do 35kW, takže ho můžete řídit už od osmnácti let. Konkrétně je to 31 kW v 8500 otáčkách. Zajímavější ale je točivý moment 42 Nm při 6500 otáčkách. Pro začínající dobrodruhy je to rozhodně výborná volba. Nemusíte se bát těžšího terénu, ale ani dlouhých přesunů. Slušnou míru pohodlí bude mít i spolujezdec a když na MT nasadíte trojici hliníkových kufrů, vypadá fakt dobře. Určitě to ale není jen motorka pro začátečníky.

Radost dokáže udělat i vyježděným jezdcům, kteří se nechtějí dřít v terénu s těžkým cestovním endurem, nebo už je nezajímají rychlostí rekordy. Je to stroj, který dokáže nabídnout něco v podstatě každému a je jedno, jak zkušení jezdci jste a co vás nejvíc na motorce baví. No a teď to nejpodstatnější. MT stojí 155 990 korun v obou základních verzích, a to je za motorku s dvouválcem, kontrolou trakce, skvělým zpracováním a kvalitními komponenty hodně zajímavá nabídka.