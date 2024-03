Řemeslo má zlaté dno. O automechaniky na elektroauta z Plzně je rvačka

O automechaniky se servisy doslova perou, dobrého klempíře nebo autotronika vyvažují doslova zlatem, naznačuje Irena Nováková, ředitelka Střední průmyslové školy dopravní v Plzni, která musí své šikovné žáky doslova bránit před nájezdy firem.

Její škola je největší svého druhu v Plzeňském kraji, studuje na ní skoro 1500 žáků. Se školou odborně spolupracuje více než 100 firem. Ty začínají chápat, že kromě získávání absolventů je dobré do školství také investovat. Firmy, řešící extrémní nedostatek kvalifikovaných pracovníků, expertů na různé obory, jdou stále hlouběji ve vzdělávacím systému.

Americká firma Onsemi, jeden z největších výrobců polovodičů na světě, která v Rožnově pod Radhoštěm vyrábí dnes často diskutované a nejen v autoprůmyslu nedostatkové čipy, má zavedenou spolupráci s vysokými školami. Zaměřuje se však též na střední a základní školy, kde chce v žácích podněcovat zájem o exaktní vědy – matematiku, fyziku, chemii, mechaniku. Náboráři z firem všeho druhu ovšem nekrouží jen kolem vysokoškoláků na technických univerzitách. Irena Nováková musí velmi pečlivě dohlížet na to, aby jí třídy žáků na praxích v autoservisech doslova nerozebrali pod rukama.

Žáci totiž chodí i na praxi přímo do firem, což je součástí rámcových vzdělávacích programů. Maturitní ročníky to mají jako předepsanou souvislou praxi. Musí absolvovat měsíc během studia. „Máme mnoho firem, které ty kluky chtějí. U tříletých oborů jsme často byli vystaveni takovému zájmu, že bychom v našich dílnách neměli koho učit. Mezi počtem vzdělávaných v našich dílnách a na externích pracovištích musí být rovnováha,“ vysvětluje. „Všechny servisy, se kterými máme nějakou smlouvu, jsou pod drobnohledem. Žáci jsou po návratu z nabytých dovedností přezkoušeni,“ popisuje Irena Nováková.

V Plzni mají obrovskou úspěšnost s umisťováním absolventů. „Zvláště když jsou šikovní. Ti jsou vždy rozebrání ještě před dokončením studia. Zaměstnavatelé mají opravdu velký zájem, aby se dostali právě k nim.“

„Doba je nastavená tak, že společnost preferuje vzdělání s maturitou. Při tom absolventů tříletých oborů je na trhu práce nedostatek.“ přemítá zkušená pedagožka.

Největší rvačka mezi servisy je dlouhodobě o karosáře, lakýrníky a pak o autotroniky, specialisty pro práci s diagnostickými přístroji. Tu však musejí zvládat i automechanici. Provozovatelé servisů ovšem řeší také otázku zájmu o práci. „Říkají: hlavně když bude chtít pracovat, od vás mají základ dobrý. Když bude chtít dělat, tak už to bude fajn,“ dodává Nováková. Majitelé servisů počítají s tím, že si své mechaniky dále „doškolí“. Ostatně to je u značkových servisů běžná praxe, průběžné proškolování servismanů je povinnost vyžadovaná automobilkami.

Irena Nováková ovšem přiznává, že je mnoho absolventů, kteří u řemesla nezůstanou. „Je hodně kluků, kteří jdou řídit. O řidiče je taky bitva. Dostanou tam často i větší peníze. Stále mě oslovují firmy, které je chtějí,“ komentuje. „U této práce zůstanou v mnoha případech jen krátce. Protože jezdit dálkové trasy je velmi náročné. Zvlášť pokud máte rodinu. To se pak vrací ke svému řemeslu,“ přemítá.

Absolventů je dost, kam se ztrácejí?

Každý rok vyjde z více než stovky automobilních škol vyučujících v republice autoobory, velké množství absolventů. Servisy ovšem neustále lamentují nad akutním nedostatkem lidí. Kam se tedy ztrácejí? „Myslím, že je klidně možné, že někteří z nich jsou na úřadu práce. Někteří jdou studovat dál. Někteří můžou pracovat někde v zahraničí. Také bývají zaměstnáni jako prodejci aut. Hodně absolventů je u hasičů a policie,“ vypočítává Irena Nováková. Přitom dobrý lakýrník, dobrý karosář dostává v praxi vysoce nadprůměrný plat. Ti opravdu dobří dosáhnou podle informací iDNES.cz i na sto tisíc.

Mnoho významných osobností, které se ve světě aut v Česku pohybují, vzešlo z plzeňské „dopravky“. Právě díky svému úspěšnému absolventovi Michalu Tolarovi, který je technickým manažerem a školitelem českého zastoupení automobilky Kia, byla plzeňská škola jednou z úplně prvních v Česku, která měla mezi učebními pomůckami elektromobil. „Bateriový vůz Kia Soul jsme měli jako první v republice. Kamkoliv jsme přijeli, byli jsme za hvězdy,“ usmívá se paní ředitelka.

„S elektromobilitou jsme začali koketovat v roce 2014. Potom jsme s Kiou začali spolupracovat úzce. Zmíněnému trendu se rychle začali přizpůsobovat takřka všichni výrobci automobilů napříč značkami, a bylo by špatné, abychom na to ve výuce nebyli připraveni,“ komentuje vývoj ředitelka. K Soulu nedávno přibylo výukové hybridní Sorento. Dále Škodovky Enyaq, CitigoE a hybridní Superb.

„Ve výuce se zaměřujeme tedy i na elektromobilitu, především v oborech autotronik, mechanik opravář motorových vozidel a autoelektrikář, záměrem je rozšířit výuku i pro další obory. Přes různé proklamace nemusí konec spalovacích motorů přijít tak brzo. Své žáky musíme pro trh práce tedy připravovat tak, aby zvládali obě koncepce. O všechny vyučované obory autotronik, karosář, lakýrník, autoelektrikář, mechanik je trvalý zájem,“ popisuje Irena Nováková.

Škola však nabízela i obor pro čalouníky, v poslední době bohužel bez odezvy. „Naopak po letech, kdy nebyl zájem o obor autoelektrikář, ho nyní už několik let opět vyučujeme. Také kvůli mohutné poptávce ze strany servisů. Ty aktuálně také poptávají obor mechanik opravář motorových vozidel se zaměřením na nákladní automobily.“

Pro šikovné

Zájem žáků podle Ireny Novákové roste, vzpomíná na maminku, která chtěla dát svého syna do učení: „Říkala, že má dobré známky, a pořád něco opravuje, chce pracovat jako mechanik, opravovat auta. Když má dobré známky, tak bude lepší, když bude studovat obor autotronik, který je zakončen maturitou,“ uvažuje nahlas. „Je prý velmi šikovný, doma opravuje s dědou veterány.“

Na SPŠ dopravní Plzeň mají i děvčata, a to na všech nabízených oborech, v současnosti je jich nejvíce na lakýrnickém oboru. „Jedna mi vyprávěla, že táta chtěl kluka, ale má holky a ona říkala, že po něm převezme firmu a na to se dopravní škola hodí.“

Obrovský zájem bývá o dny otevřených dveří. „Jedna maminka přišla s tím že se tu synovi moc líbilo, hlavně v dílnách. Byl tak nadšený z vyprávění učitelů odborného výcviku, že vlastně teď neví, co si má vybrat. Maminky mi často říkají, že jednoznačně ví, že chtějí dát dítě k nám, jen se rozhodují o oboru. Výhoda je, že pokud zvolí náročnější obor autotronik, tak vedle maturity získávají ještě výuční list oboru automechanik. To vše za 4 roky studia. Pro absolventy je to velká výhoda při nástupu do zaměstnání.“

Aktuálně vychází ze škol silné populační ročníky. „Výhoda naší školy je také ve velikosti. Díky tomu je určitá možnost přemístění žáka do oboru, který by mu lépe vyhovoval. Irena Nováková si libuje, že škola nikdy neměla problém s naplněností. S nárůstem populační křivky jsme dokonce v loňském školním roce museli slabší žáky odmítnout.

Další náročnou disciplínou je hledání vyučujících. „Povedlo se nám do dílen získat hodně lidí, kteří opravdu mají servisní praxi, kde prošli různými posty. My jsme je přilákali na to, že nemusí mít celý den na uchu telefon a v jedenáct večer ještě řešit pracovní věci. „Jejich pracovní nasazení si ale přinesli s sebou. A my jsme chtěli opravdu specialisty, takže nám to obrovsky pomohlo. Lidé z praxe jsou k nezaplacení,“ chválí si. „Nabízíme i běžný servis pro veřejnost. A když takový odborník žáky na konkrétní zakázce zaměstná, jsou doslova nadšeni,“ těší ji.

Irena Nováková zdůrazňuje, že také učitelé potřebují jezdit na školení, vzdělávat se. „Zpočátku to byl trochu problém, protože bylo určeno, že školení musí být pouze akreditované MŠMT (ministerstvem školství – pozn. red.). A pro učitele odborného výcviku školení stála i 20 tisíc pro jednotlivce.“ To už padlo, a tak je vše jednodušší. „Mnoho firem nám svá školení nabízí. A my je vítáme. Bezvadná je také spolupráce se Škodovkou.“

Zdůrazňuje, že na specializovaná školení chodí nejenom učitelé odborného výcviku, ale samozřejmě i žáci. To je nadstandard, který dá ovšem studentům často víc než výuka podle rámcových vzdělávacích programů.

Podpora od servisů

Tým Ireny Novákové neustále bojuje s prostorem. Potřebují místo na nové dílny pro odborný výcvik, a to včetně vybavení.

Právě dílny jsou chloubou plzeňské dopravní školy, stále je rozšiřují, vylepšují, snaží se je vybavovat moderní technikou, se kterou se pak potkají budoucí absolventi v praxi. „Mnohdy na dnech otevřených dveří rodiče, kteří vlastní autoservis nebo a mají svoji živnost, konstatují, že jsme vybavení skvěle. Některá zařízení často menší servisy ani nemají,“ popisuje Nováková s tím, že se snaží investovat do výbavy co nejvíce z peněz zřizovatele, školy a různých projektů.

„Menší firmy mají zájem pouze o absolventy, ty větší nám dokonce aktivně pomáhají“ komentuje a dodává. Vždyť velké servisy na Plzeňsku jsou plné absolventů „z dopravky“. Škole nabízejí exkurze, školení, ceny do různých soutěží, výukové materiály a videa. Právě servisní manuály a další materiály pomohly hodně při distanční výuce při covidové pandemii, a to jak žákům, tak pedagogům. Navíc máme štěstí, že ve firmách i u nás jsou stále nadšenci, bez kterých by to nešlo.

„Jsme rádi, že v našem úsilí nás podporuje zřizovatel, tedy Plzeňský kraj“ dodává Irena Nováková, ale přiznává, že si musí ředitelé často poradit sami.