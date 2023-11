Dacia: Spalovacích motorů se nevzdáme, dokud nám to nezakážou

I to vyplynulo z rozhovoru s Xavierem Martinetem, senior viceprezidentem pro marketing, provoz a prodej značky Dacia, se kterým jsme hovořili při jeho návštěvě Prahy.

Xavier Martinet, senior viceprezident značky pro marketing, provoz a prodej značky Dacia

Od roku 2004 prodala Dacia už víc než 8 milionů vozů, z toho v Česku 142 tisíc. Jaká je budoucnost značky?

Máme mnoho otázek v oblasti automobilového průmyslu jako takového, na které neznáme odpověď. Ale víme, co chceme dělat s Dacií. Jsme pevnou součástí koncernu Renault už přes 20 let a budeme v tomto dobrém partnerství pokračovat. Musíme však v rámci skupiny jednotlivé značky od sebe odlišovat.

Chceme, aby dacie stále znamenaly optimální produkt za optimální cenu. Budeme jedním z posledních výrobců, kteří budou i po roce 2030 nabízet spalovací motory. Dokud nám to nezakážou. Ale samozřejmě nechceme nabízet neekologické pohony, proto do budoucna vzroste význam hybridů. Začali jsme v Joggeru a hybrid bude mít i další generace Dusteru. S plug-in hybridy nepočítáme. Rozšíří se i nabídka elektrických pohonů.

Jaká je budoucnost LPG (propan-butan)?

LPG je určitě řešení, jak nabízet ekologické a zároveň ekonomické motory. Plyn určitě zůstane do budoucna jednou z variant pohonů. Budeme ho nabízet, dokud to půjde. Bude i v novém Dusteru. Všichni říkají, že elektromobil má nulové emise. Ano, ale na výfuku. Pokud započítáme celý životní cyklus, je to jinak. Záleží samozřejmě na tom, jestli elektřina pochází z uhlí, nebo z jádra. LPG proto stále považujeme za ekologické řešení.

Nebudete muset po roce 2035 s touto strategií opustit evropské trhy a zaměřit se spíš na Afriku nebo Jižní Ameriku?

Když na to dojde, budeme se muset soustředit na elektromobily. A také to dokážeme. Už teď nabízíme Spring, který dokazuje, že i elektromobil Dacia může být levnější než konkurence.

Jedním z důvodů, proč může být Dacia levnější než ostatní značky, je omezená nabídka elektronických asistentů. Auto je sice bezpečné konstrukčně, ale nemá dlouhý seznam těch nejmodernějších elektronických asistentů. To vám však na druhou stranu ubírá body v bezpečnostních testech. Budete v této strategii pokračovat?

Nehledíme na hvězdičky, o ty nám až tak nejde. Evropská legislativa se velmi zpřísňuje v oblasti ekologie, tam nemáme jinou volbu. V asistentech ano. Hlavní otázkou je, jak to vidí klient. Každý sice řekne, že chce maximálně ekologické a bezpečné auto, ale ne každý to pak chce zaplatit. Nejsem si jistý, že náš klient všechny elektronické asistenty potřebuje.

Spring dostal v testu Euro NCAP jednu hvězdičku. Je kvůli tomu nebezpečný? Ne. Odpovídá všem homologačním předpisům. Má 6 airbagů, základní asistenty pro brzdění, což považujeme za důležité. Ale ty nejpokročilejší asistenty nemá. Dacia je jednou z mála značek, která má odvahu takové rozhodnutí udělat. Podle údajů, které máme, najede zákazník modelu Spring průměrně 21 kilometrů denně průměrnou rychlostí 26 km/h. Mohli bychom mu dát větší baterii, spoustu ADAS systémů. Spring pak bude o 10 tisíc eur dražší. Ale pořád najede těch 21 kilometrů denně rychlostí 26 km/h.

Jak to bude s dieselovými motory?

V novém Dusteru už diesel nebude, tak si ho kupte, dokud to jde. A pokud jde o Bigster, tak na to nemůžu konkrétně odpovědět, jen řeknu, že bude stát na stejné podvozkové platformě… Ale prozradit můžu, že Bigster dostane jak hybridní motor, tak pohon na LPG.

Do Evropy přichází spousta čínských automobilek a agresivní cenovou politikou. Vnímáte je jako konkurenci?

Pokud mluvíme o segmentu C, měli by se mít na pozoru všichni, nejen Dacia. Ale cena není úplně všechno. Kdo jde jenom po ceně, tak si zkrátka vybere to nejlevnější a třeba od nás odejde. Ale my už několik let pracujeme na zlepšení image značky a designu. Před pár lety byla pro většinu našich klientů tím hlavním důvodem nákupu cena. Ale změnili jsme design a hlavně celou naši vizuální identitu včetně loga na všech modelech a výsledkem je, že cena je pro naše zákazníky sice stále velmi důležitá, ale na prvním místě už je, že se jim Dacia líbí.