ANALÝZA: Čínská msta za cla by postihla Mercedes, BMW, VW, Porsche a Ferrari

Případná čínská odveta za vysoká cla na dovoz elektromobilů z Číny do Evropské unie by dopadla především na firmy Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Porsche a Ferrari. Vyplývá to z analýzy finančních výsledků, kterou vypracovala agentura Reuters.