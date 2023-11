Auta na kabrioletí sezonu se kupují na podzim. Legendární mazda je jistota

Ale co když chcete opravdu dobrý sportovní roadster, který moc nestojí a je spolehlivý? Jedním takovým je Mazda MX-5 třetí generace, která už je dost moderní na to, aby se dala používat, ale zároveň si zachovává charakter klasického sportovního vozu, který musíte řídit. Model s označením NC byl v prodeji od března 2005 do února 2015, kdy ho nahradila současná čtvrtá generace.

Zpravidla si majitelé ponechávají například sériové tlumiče a díly, takže je vám pak dají k autu. A pořád lepší takové auto než zanedbaný kus, který stál celý rok venku na sídlišti pod lípou a káleli na něj holubi.