Okolí Tvrze a kostela probádají archeologové. Žďár se chystá na revitalizaci

Předpokládaná hodnota projektu je zhruba 50 milionů korun bez daně. Stavební práce v lokalitě Tvrz navážou na již hotové úpravy náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí a dvou etap Nádražní ulice.

„Revitalizace zahrnuje chodníky a komunikace na Tvrzi, kanalizaci a novostavbu vodovodu, nové parkoviště v Nábřežní ulici pod skálou, nedílnou součástí je také most přes Sázavu,“ zmínil starosta Martin Mrkos (Žďár – živé město). Zásahy se dotknou i schodiště u muzea a u fary a také chodníku pod farní zahradou směrem na Farčata.

Nová lávka nahradí tu dožívající v Nábřežní ulici, vyroste však o pár metrů vedle. „Most posuneme tak, aby byl v ose schodiště vedoucího na Tvrz. A na druhé straně bude ústit u přechodu v Žižkově ulici,“ popsal Martin Mrkos. Nynější most pro pěší je z roku 1963, poslední oprava se datuje k roku 1998.

Vedení města počítá s tím, že celé území udělá vítězná firma ve dvou stavebních sezonách. „Pro výběr bude kritériem i ekologická šetrnost stavebních materiálů, aby se využívaly výrobky s ekologickým certifikátem, mezi něž patří i recykláty,“ řekl starosta.

Jde o odloženou stavební akci, radnice poprvé vypsala výběrové řízení už v roce 2020. „Pak přišel covid, v prvních týdnech a měsících nikdo moc nevěděl, co bude. Z hlediska rozpočtové opatrnosti jsme výběrové řízení zrušili, pak jsme předřadili Nádražní ulici a teď se konečně vracíme k Tvrzi,“ vysvětlil starosta velké zdržení.

Přípravu revitalizace však doprovázela i kritika, v roce 2021 dokonce lidé nespokojení s představenými změnami sepsali petici. Zjednodušeně řečeno, lidé měli výhrady k podobě kašny znázorňující pověst o patronu kostela či k nahrazení zeleně dlažbou. Podle města však bude oproti dřívějšímu stavu ekologická hodnota nové zeleně o třetinu vyšší, i když jí bude méně.

Stromy a květinové patro

Řadu připomínek se do projektu brněnského Atelieru RAW podařilo nakonec zapracovat. „Přibydou stromy a květinové patro. Vypořádali jsme připomínku jednoho z majitelů nemovitosti, posunuli jsme vyhlídkovou plochu. Růže Hugova (rostoucí u zábradlí naproti Moučkovu domu – pozn. red.) zůstane zachována,“ potvrdil starosta, že Žďárští o oblíbený žlutě kvetoucí keř nepřijdou. Od umístění plastiky sv. Prokopa město zatím upustilo. „Pokud k tomu dojde, tak po širším veřejném dialogu,“ doplnil.

Zástupci města a farnosti na poslední schůzce řešili, jak budou koordinovat postup prací. Farnost se letos chce pustit do výměny krovu kostela, takže bude nutné předcházet vzájemným kolizím.

Kdy začnou samotné stavební práce, jejichž investorem je město a částečně také Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, zatím není jisté. „Stavební činnosti bude předcházet archeologický průzkum,“ vysvětluje Martin Mrkos.

Na to, co průzkum odhalí, jsou zvědaví i v Regionálním muzeu. „Máme co očekávat. Jde patrně o nejhodnotnější naleziště ve městě. Kolem kostela je dochované pohřebiště. Předchozí nálezy u sousedního Moučkova domu (provedené při jeho rekonstrukci – pozn. red.) prozradily výskyt dokonce neporušených hrobů datovaných do 15. století,“ připomněl historik Miloslav Lopaur.

Očekává proto hodně kosterních nálezů, ale i věci, které nebožtíci dostávali do rakve. „Bude to vyžadovat zvýšenou pozornost, hřbitovy jsou na výzkum náročné. Značná část bude zničena stavebními pracemi,“ obává se Lopaur.

Kdy se u Prokopa pohřbívalo naposledy, není jasné, ale hřbitov se rušil kolem roku 1860. Už od konce 18. století ale byl hlavním hřbitovem ten u kostela Nejsvětější Trojice v Horní ulici.

Nálezy v dalších uličkách a zákoutích starého Žďáru budou závislé na tom, jak moc byly dosud zasaženy budováním inženýrských sítí. „Jsou tam asi tři hluchá místa, kde sítě nejsou,“ poznamenal historik. Možné je podle něj také odhalení brány, jež mohla stát mezi restaurací a kaplí svaté Barbory.