Za určitých okolností mohou být šalvěj i bazalka jedovaté, říká bioložka

Pokud si do kuchyně nasbíráme špatné bylinky, může z toho být problém. Existuje i možnost, že se některé byliny nesnesou s léky?

Léky, přesněji léčivé přípravky, podléhají zákonu o léčivech a jsou distribuované ve zvláštním režimu, zatímco věci, které se jmenují potravinové, bylinkové či jiné doplňky, pod stejný zákon nespadají. U nich nikdo nezjišťuje účinnost ani interakce. A je na každém, zda se rozhodne lékárníka zeptat, zda se zrovna ten který výtažek z léčivé byliny může brát s určitými léky… Protože například léky na srážlivost krve reagují s některými přípravky obsahujícími větší množství vitaminu K. Když si však člověk koupí bylinky někde jinde nebo si je sám nasbírá, pak ho neupozorní nikdo. Třeba kurkuma by neměla být konzumována s léky na poruchy spánku, a hlavně může být ve větším množství potenciálně toxická sama o sobě. (Podle Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je bezpečná dávka kurkumy pro šedesátikilového dospělého 180 miligramů denně. Výživové doplňky ovšem tuto hranici překračují i několikanásobně, pozn. red.) Na druhé straně je kurkuma velmi slibná ve vývoji nových léčiv –⁠ pro své účinky na některé složky metabolického syndromu (řada zdravotních potíží spojených se špatným trávením, jež mohou vést k cukrovce či komplikacím oběhového systému, pozn. red.). V obecném měřítku se ale špatně hledá, co vše se může kombinovat, protože interakce mohou být velmi široké a spousta rostlin obsahuje látky, o kterých zatím ještě nevíme.

Třezalka má závažné interakce s léky ovlivňujícími psychiku – s antidepresivy. Ty dohromady opravdu nejdou.