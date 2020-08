Oprava stadionu ve Zlíně má začít za rok, hokejistům hrozí roční azyl

Hokejoví fanoušci na proměnu zlínského Zimního stadionu Luďka Čajky, který patří k nejhorším v extralize, čekají několik let. Příští rok by se měli dočkat okamžiku, kdy se dělníci pustí do práce.

Přestavba starého sportovního stánku na víceúčelovou moderní arénu, v níž by se mohly konat i kulturní a společenské akce, vyjde na zhruba půl miliardy korun. Město je ochotné si na opravu i půjčit, pokud nezíská dotace.

„Počítali jsme s tím, že stavební povolení a projektovou dokumentaci budeme mít nejdříve na konci roku 2021. To by znamenalo zahájení prací v březnu nebo v dubnu 2022. V současné době se nám ale daří časový harmonogram zkracovat,“ nastínil primátor Jiří Korec.

„Dokumentace včetně stavebního povolení by mohla být dodána v březnu 2021, což je zkrácení o více než půl roku,“ upřesnil.

Příští rok na jaře by město chtělo začít soutěžit dodavatelskou firmu, přestavba by se rozjela na podzim. „Začalo by se venkovními úpravami v okolí stadionu, které zásadně nenaruší chod sezony,“ řekl Korec.

Projekt na opravu stadionu, který neprošel důkladnější rekonstrukcí od 60. let, připravuje zlínská společnost Centroprojekt s trutnovskou firmou Atip Vladimíra a Martina Vokatých, kteří jsou autory pražské O 2 areny, největší víceúčelové haly v Česku.

Město chce, aby byl stadion uzpůsobený také pro sledgehokej na nejvyšší úrovni. Jeho součástí by měla být i nová tělocvična. Podle Korce se ale teprve uvidí, zda se bude stavět. Bude záležet na nákladech a na tom, kolik bude mít město peněz.

Bude se na stadionu hrát i při rekonstrukci?

Zodpovězená také není otázka, jakým způsobem bude rekonstrukce probíhat. Ve hře je kratší a delší varianta. V rámci kratší by se zimní stadion na sezonu 2022/2023 uzavřel a hokejisté (včetně mládeže) by hráli a trénovali jinde. Při delší variantě by se hrálo během oprav.

„Klub o tom zatím nerozhodl. Osobně si ale nedovedu představit, že by se ve Zlíně rok nehrál hokej. S tímto názorem půjdu na jednání klubu,“ předseda představenstva spolku HC Berani Zlín a viceprezident klubu Radomír Zbožínek.

Klub, který z 49 procent vlastní město, má o postupu rozhodnout v srpnu.

Pokud by se stadion uzavřel, hokejisté by se teoreticky mohli přestěhovat do Brna či Třince, což jsou nejbližší stadiony splňující extraligová kritéria. Stadion v Olomouci funguje na základě výjimek. Případné výjimky od hokejového svazu by mohly umožnit hrát ve Vsetíně nebo v Uherském Hradišti.

Důvod, proč by se mělo během oprav hrát, je podle Zbožínka také ekonomický. „Málokterá z firem, které dávají reklamy na stadion ve Zlíně, by se uplatnila někde jinde,“ myslí si. Klub by také nemohl pronajímat skyboxy.

Pokud by se hokej hrál i během rekonstrukce, při zápasech by některé tribuny byly uzavřené. Diváci by se na ně mohli vrátit až po kolaudaci. Tedy při částečném omezení v roce 2024. Při dočasném uzavření by oprava skončila v roce 2023.

„Moc si nedokážu představit, že bychom stadion na rok zavřeli, je ale otázka, jestli je správné hrát hokej skoro čtyři roky na staveništi,“ zmínil Korec. „Jde o to, jak moc by byl provoz stadionu omezený, jaké budou finanční výpadky. Do konce srpna bychom měli mít spočítané náklady na obě varianty,“ doplnil.

„Ze sportovního hlediska je složité se někam odstěhovat. Na druhou stranu by rekonstrukce proběhla rychleji. Asi budou rozhodovat ekonomická hlediska,“ reagoval trenér hokejistů Robert Svoboda.

S financováním může pomoct stát

Ekonomická situace teď není kvůli koronaviru příliš dobrá. Město registrovalo v květnu ztrátu na daňových příjmech 70 milionů korun, aktuální pokles může být až trojnásobný.

Národní sportovní agentura, jíž šéfuje bývalý hokejový brankář Milan Hnilička, si ve Zlíně zjišťovala, jak daleko jsou přípravy projektu.

„Mapujeme připravenost investic na různých typech sportovišť. Vytvoříme tabulku jako argumentaci pro pana premiéra a ministerstvo financí,“ předestřel Hnilička. Agentura letos na podzim vypíše programy na podporu sportovišť a příští rok rozdělí první peníze.

Město by bylo rádo, kdyby se na přestavbě podílel také Zlínský kraj, který finančně podporuje hokejovou mládež. Korec o tom chce jednat s novou koalicí, která vznikne po podzimních krajských volbách.

Rekonstrukce stadionu bude spočívat v proměně technického zázemí, šaten i celkového interiéru, aby se návštěvníkům zvýšil komfort. Budou rozšířeny chodby, zmodernizuje se hlediště i bufety a restaurace. V plánu je vybudování skyboxů.

Na tribunách ubude míst k stání, přibude na sezení. Kapacita sedm tisíc diváků zůstane. Tribuna blíže k městu bude zasouvací, aby tam mohlo být pódium na koncerty.