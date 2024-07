Mobily ve školách? Zapomeňte. Vsetín je zakázal, strhla se diskuse

Syn Zuzany Lazárkové nastoupí po letních prázdninách do druhé třídy základní školy. Pokud bude mít mobilní telefon, bude ho muset odevzdat do kufříkové skříňky a zpět ho dostane až po vyučování. Novinka, která bude od září platit na všech základních školách ve Vsetíně, vyvolává už pár hodin po zveřejnění velkou diskusi.

„Překvapilo mě to. Vadí mi, že se to jako rodič dozvídám na sociálních sítích a že o tom rozhoduje město a ne škola. Navíc bych čekala, že takovému rozhodnutí bude předcházet nějaká větší diskuse i s rodiči,“ podivila se Lazárková.

„Jinak nemám s omezováním mobilů problém, je to v pořádku. Syn nosil loni do školy chytré hodinky, které jsem mu nastavila tak, že je během vyučování nemohl používat,“ vysvětlila.

Za pravdu jí dává další z rodičů na Facebooku: „Perfektni rozhodnutí!!!! Doufám, že až půjde syn do školy, bude to už ve všech školách. Studií je na to dost. Helikoptéroví rodiče nechť vyhledají pomoc psychologa.“

Další lidé jsou naopak proti zákazu. „Ne, není v pořádku brát lidem jejich majetek proti jejich vůli. Zakazovat mobil v 21. století je fakt úlet. Že děti musely 2 roky za kovidu hledět do počítače, to nikomu nevadilo? Tohle přece nemůže obstát ani před zákonem. Školní řád není nad zákon. Jakou měrou se na tomto rozhodnutí podílely samy děti?“ píše se v dalším komentáři na Facebooku.

Na základě nařízení vsetínských radních nebudou moci žáci škol zřizovaných městem používat ani mít u sebe v době vyučování mobilní telefony. „To, že používání mobilních telefonů dětem škodí, opakovaně potvrzují nejrůznější studie, dokonce díky nim víme, že 40 procent dětí má psychické problémy, k nimž významně přispívá nadměrné používání mobilů,“ zdůvodnil starosta Vsetína Jiří Čunek (KDU-ČSL), který bude opět kandidovat na hejtmana.

Jiří Čunek MOBILY DO ŠKOLY NEPATŘÍ. A stát by to měl zajistit.



Že používání mobilních telefonů dětem škodí, totiž opakovaně potvrzují nejrůznější studie. Všechny se shodnou na negativním vlivu mobilů na vývoj dětského mozku, který vede k omezené slovní zásobě, problémům s dlouhodobou pamětí, ale i zhoršené schopnosti empatie, navazování vztahů nebo poruchám spánku, úzkostem, depresím.



Mezi přidružené problémy patří vzrůstající počet případů dětí závislých na mobilu a samozřejmě také ...kyberšikany… 334 334

Téma ve Vsetíně rozvířila i nedávná přednáška lékaře Martina Jana Stránského, který se zabývá vlivem moderních technologií na lidský mozek.

„Výzkumy podle něj ukazují děsivé závěry a závislost na mobilním telefonu a sociálních sítích přirovnává ke drogové závislosti. Je tady prostě reálné nebezpečí a souhlasím, že je to velký problém a musíme s tím něco dělat,“ zdůraznil ředitel ZŠ Rokytnice Hynek Hromada.

Souhlasili byste se zákazem mobilu ve škole, kterou navštěvuje vaše dítě? celkem hlasů: 1569 Ano 84 %(1324 hlasů) Ne 15 %(229 hlasů) Nevím 1 %(16 hlasů)

Každá třída v každé škole bude mít od září vlastní uzamykatelnou kufříkovou skříňku, kterou pořídí a zaplatí město. Do ní žáci svůj telefon před vyučováním odevzdají a dostanou ho zpět, až půjdou domů.

Rozhodnutí městské rady překvapilo nejen rodiče, ale i některé zastupitele. „Díval jsem se na školní řády a zákaz používání mobilního telefonu už na všech školách, snad kromě jedné, existuje. Takové omezení má smysl, ale nemá to řešit starosta. Rozhodovat se má škola sama. Nevím, co rada vymýšlí a připadá mi to jako předvolební krok pana Čunka,“ konstatoval opoziční zastupitel Michal Berg (Koalice pro otevřený Vsetín).

Omezení platí ve školách už několik let

Ředitelé některých škol ve Vsetíně potvrdili, že používání mobilů je už teď omezené. Školní řád, který vydává sama škola, už ve většině případů stanoví, že žáci mají mít mobil během vyučování vypnutý a uložený v tašce. Totéž platí i o přestávkách.

„Pravidla byla takto nastavená, žáci si na to zvykli. Samozřejmě, máme tady 500 dětí a výjimečně to někdo porušil. Ale neřešili jsme žádné excesy, náš systém fungoval dobře a byl osvědčený. Je otázka, co nový celoplošný zákaz přinese, určitě to bude logistická práce navíc,“ naznačil ředitel ZŠ Trávníky Libor Slováček.

Všechny školy teď musejí nařízení rady uvést do praxe. Tedy jednak je zapracovat do svého školního řádu, kterým se řídí. Také musejí vymyslet, jak budou skříňky fungovat, kde budou uložené, kdo na ně bude dohlížet. A jestli třeba na vyšším stupni, kde mívají žáci dražší telefony, nenarazí na nějaký problém. Jestli třeba nebudou muset telefony například jmenovitě evidovat.

„Jako ředitelé škol jsme městu navrhovali sice dražší, ale zato lepší řešení ve formě speciálních skříněk s otvorem na vhození. Stály by víc, ale nemuseli bychom řešit, kdo u nich bude stát, zavírat je, odemykat a podobě. Teď musíme mít všichni stejné levnější skříňky a nebude to úplně jednoduché,“ doplnil Hromada.

„Ale jinak s nařízením souhlasím. Stávalo se nám, že i přes zákaz žáci nosili mobil v kapse a pak vznikaly konfliktní situace a učitelé jim je třeba museli zabavit. Teď taková situace nenastane,“ uzavřel.

Inspekce by uvítala výchovnější řešení

Zabavení mobilního telefonu umožňuje i školský zákon, který říká, že škola může omezit i zakázat používání telefonů. Nesmí je ale zabavit. Nicméně odložení mobilu do uzamykatelné skříňky není zabavení, stejně jako není zabavení například odložení oblečení v šatně.

Podle České školní inspekce ale existují i jiná řešení. „Stejného cíle je možné dosáhnout i méně restriktivním opatřením a jsou způsoby, které řada škol už zavedla a jsou úspěšné. Způsob zvolený ve Vsetíně může přinést řadu problémů, i když je to na první pohled jednoduché a rychlé řešení,“ zdůraznil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Restrikce má podle něj jen krátký efekt a mnohem lepší je hledat řešení s dlouhodobým dopadem. „Toto je ideální situace, jak ve škole, která má především vychovávat, hledat výchovnější řešení. Například žákům nabídnout o přestávkách alternativní aktivitu, aby mobil vůbec nevyhledávali. Diskutovat s nimi, vysvětlovat rizika sociálních sítí, učit je pracovat s mobilem smysluplně. Když jim mobil striktně zakážeme, je otázka, jak budou přistupovat k problémům v budoucnu,“ podotkl Zatloukal.

Příznivcem plošného zákazu není ani krajská radní pro školství Zuzana Fišerová (Piráti). „Nechala bych to na rozhodnutí každé školy. Ale vím, i podle svých dětí, že v některých hodinách i učitelé chtějí, aby pracovaly s mobilním telefonem, využívají různé aplikace. Pak nevím, jak to budou ve Vsetíně řešit,“ dodala.