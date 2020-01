Opravu zlínského stadionu připraví i místní firma, hokejisty nevystěhuje

Už dříve nachystali také studii na úpravy zlínského stadionu a z ní budou vycházet.

„Na výsledek práce nás projektantů a následně stavbařů budou čekat nejen hokejisté, ale i tisíce věrných fanoušků zlínských hokejistů, kteří si nové prostory zaslouží. Jsem přesvědčený, že je nezklameme,“ řekl ředitel Centroprojektu Pavel Stráský.

Centroprojekt si tak připíše ve Zlíně další významnou stavbu. Projektoval už opravy budov číslo 21 (Zlínský kraj) a 14 a 15 (Baťův institut) v továrním areálu či novostavbu Kongresového a Univerzitního centra.

Na přestavbu Zimního stadionu Luďka Čajky ji společně s Atipem vybral magistrát, který chce jednu z nejméně komfortních hal v extralize zmodernizovat za zhruba 400 milionů korun. Vlastníkem haly je spolek HC Berani Zlín, od něhož ji později město převezme.

„Hlediště stadionu bude vybaveno sedačkami s jednoznačným umístěním. Zázemí pro diváky bude zvětšeno na obě strany tak, aby nabízelo dostatečný prostor pro stravovací zázemí a další služby. Budou zvětšeny VIP zóny přinášející majiteli arény nemalý příjem,“ popsal Stráský, na co se mohou lidé těšit.

Firma naprojektuje také větší restauraci a síň slávy, zmodernizuje bufety, toalety. Mezi stadionem a vedlejší krytou ledovou plochu, kterou navrhoval také Centroprojekt, bude vestavěný objekt se zázemím technickým i pro sportovce, vznikne tam parkoviště.

„Celá rekonstrukce je zaměřena hlavně na diváky, kterým by měla zajistit maximální komfort,“ ujistil Stráský.

V létě opravy, v zimě hokej

Tribuna blíže k městu bude zasouvací, aby tam mohlo být pódium na pořádání koncertů. Stadion, jehož ledová plocha vznikla v roce 1957 a o pět let později byla zastřešena, se na své kratší straně rozšíří o čtyři metry. Potom získá punc multifunkční a moderní arény.

Záměr však přináší také některá úskalí. Podle Stráského bude nejsložitější stadion opravit tak, aby se z něho sportovci (a s nimi i diváci) nemuseli stěhovat do jiného města.

„Fanoušci to jistě uvítají,“ řekl Stráský. „Z hlediska koordinací to bude velice náročné a celou stavbu to zkomplikuje. V průběhu zpracování projektu navrhneme řešení, které bude splňovat požadavky investora,“ doplnil.

V praxi by to, zjednodušeně řečeno, mělo vypadat tak, že přes léto se bude opravovat a přes zimu hrát hokej.

Vzhled zlínského zimního stadionu (záběry z roku 2015):