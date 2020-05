I na Moravě můžete navštívit Atény. Kroměříž okouzlí nádhernými zahradami

Centrum města je protkáno historií, která sahá až do středověku, kdy byla na místě dnešní Kroměříže významná křižovatka jantarové a solné stezky. O založení města se postaral v roce 1260 biskup Bruno ze Schauenburku.

A právě díky olomouckým biskupům, kteří zde nechali vystavět reprezentativní letní sídlo, se dnes návštěvníci mohou kochat krásou arcibiskupského zámku a přilehlé Podzámecké zahrady ve stylu anglických zahrad s rybníky.

V letních měsících je možné půjčit si na Dlouhém rybníku loďku a užít si romantický výhled na renesanční zámek i relax na vodní hladině. „Podzámka“, jak zahradu nazývají místní, je přístupná zdarma a je také rájem pro dětské návštěvníky, které potěší zoo koutek.



Co vše lze obdivovat?

Mnoho Kroměřížanů potvrdí, že pohled na město je nejkrásnější ze zámecké věže. Pokud počasí dovolí, je možné dohlédnout i do vzdálenějšího okolí. Překonání dvou set šesti schodů za to opravdu stojí.

V horkých dnech nabízí příjemný chládek zámecká Sala terrena, která sloužila jako unikátní propojení zámku s Podzámeckou zahradou a zachovala si původní vzhled s nádhernou štukovou výzdobou a nástěnnými freskami z konce 17. století.

Čtyři zdejší sály představují střídání ročních období. Na ně navazují dvě umělé jeskyně – první vypráví příběhy Ovidiových Proměn, druhá je připomenutím středověké tradice těžby nerostů v okolí města. To umožnilo ražbu arcibiskupských mincí v nedaleké stále přístupné mincovně.



Ztraťte své děti!

Společně s arcibiskupským zámkem je na listině světového dědictví UNESCO i nedaleká Květná zahrada, která se před několika lety dočkala velmi zdařilé rekonstrukce a patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku.

Park kombinuje italské a holandské vlivy, dominantou je barokní rotunda vyzdobená sochami, freskami a štukaturou. Po celé délce Květné zahrady se táhne kolonáda se sochami bohů, bohyň a historických osobností, která původně sloužila jako vstup do zahrady.

Pohled na rozkvetlou Květnou zahradu ze střechy tamní kolonády je potěšením pro oko milovníka historie i květin.

Stačí vystoupat jen pár schodů na střechu kolonády a z promenády dlouhé téměř dvě stě padesát metrů se najednou otevřou nádherné pohledy na květinové ornamenty, kašnu i rotundu s Foucaultovým kyvadlem demonstrujícím otáčení planety Země.



Nudit se nebudou ani děti, které rády na chvíli „zabloudí“ v bludišti ze střiženého živého plotu.

Ráj pro zahrádkáře

Historické centrum zve také k návštěvě trojúhelníku kostelů, které jsou chráněny jako kulturní památky. Gotický kostel svatého Mořice patří mezi největší gotické stavby v Česku, jen o pár set metrů dál stojí bohatě zdobený barokní kostel svatého Jana Křtitele a trojici uzavírá kostel Nanebevzetí Panny Marie s nově restaurovaným oltářem.

Milovníci vína si přijdou na své v Arcibiskupských vinných sklepech.

Není sporu o tom, že Kroměříž je také rájem zahradníků a zahrádkářů, kteří si tady přijdou na své v každém ročním období a sjíždějí se z celé republiky na oblíbené zahradnické výstavy s bohatým doprovodným programem, a to buď přímo do Kroměříže, nebo do nedalekých Věžek.

Kroměříž je také městem hudby, což potvrzuje nejen vyhlášená konzervatoř, ale také skutečnost, že se tu každoročně od jara až do podzimu koná řada hudebních festivalů rozmanitých žánrů, a tak náměstí, výstaviště či Květná zahrada pravidelně ožívají.

Žil tu i Kryl

Město se věnuje rovněž památce významného rodáka, který byl jedním z představitelů československého protikomunistického protestsongu.

Stálá expozice Karla Kryla ve Starém pivovaru přibližuje umělce jako komplexní osobnost novodobé historie s cílem vyvolat v návštěvníkovi emoce podobné těm, jaké zažíval sám Kryl.

Kroměříž však není jen rájem milovníků historie, hudby či zahradničení. Díky neustále přibývajícím cyklostezkám a převážně rovinatému terénu město a okolí přímo vybízí k projížďkám na kole či bruslích.

Podél Baťova kanálu vede páteřní cyklostezka dlouhá 80 kilometrů a krásu Kroměříže lze spojit s poznáváním slováckých sklípků, Hostýnských vrchů nebo Chřibů.