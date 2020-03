Do Temelína nebo za plejtvákem. Virtuálních prohlídek je v Česku na tisíce

Od Aše až po Hrčavu, Od Šluknovského výběžku až do Vyššího Brodu. Česká republika je díky moderním mapám nasnímaná do opravdu velkých detailů, a kromě oblíbených Street View a různých panoramat najdete po Česku možná stovky dalších virtuálních prohlídek. Vytváří je státní instituce, kraje, města, ale také soukromé firmy nebo obyčejní nadšenci.

Kromě hradů, zámků a galerií můžete navštívit také největší turistická lákadla v přírodě nebo se projít opuštěným rašeliništěm v Krušných horách. V podstatě záleží jen na vaší fantazii. Pokud jste ale ve virtuálním světě nováčci, přijměte naše pozvání a vydejte se společně s námi na výlet do míst, která vás určitě nebudou nudit.

Pozor, některé online výstavy a virtuální prohlídky jsou kvůli vysokému rozlišení optimalizovány pro stolní počítač nebo notebook, a proto nemusí fungovat na telefonech. Bližší specifikace, například který prohlížeč máte preferovat, najdete přímo na stránkách, které tyto akce zprostředkovávají.

Pokud chcete u monitoru cestovat jen v rámci map, váš první krok bude zřejmě směřovat do map společnosti Google. „V rámci Česka zde najdete virtuálně zpřístupněny mimo jiné všechny české památky UNESCO, řadu hradů a zámků i přírodních krás, ale i interiéry Národního muzea, trasu Jizerské 50, dnes již zrekonstruovaný byt Jaroslava Foglara v původním stavu nebo Muzeum Járy Cimrmana v Jizerských horách,“ říká Martina Joneková, komunikační manažerka Googlu pro region střední a východní Evropy.

„Mezi nejnavštěvovanější místa na Street View v rámci České republiky patří zahrady Pražského hradu, historické město Český Krumlov nebo třeba centrum Prahy. V České republice je Street View dostupné od roku 2009 a pravidelně prochází aktualizací, aby poskytovalo co nejvěrnější obraz reality,“ doplňuje Joneková.

Velký výběr virtuálních prohlídek nabízejí také server Virtualtravel, který nabízí přes 11 tisíc různých míst. Jednotlivá místa jsou přehledně rozdělená podle krajů, měst, památek nebo přírodních oblastí.

Hezky zpracované prohlídky svých elektráren má například i ČEZ, virtuálně se můžete projít až do chladící věže Temelína nebo prozkoumat vodní elektrárnu Dlouhé straně. Celkem 18 různých prohlídek najdete na těchto stránkách.

Po atraktivních virtuálních prohlídkách pátrali také naši redaktoři v regionálních redakcích. Pokud máte vy sami nějaký tip na virtuální prohlídku, kterou v naší nabídce nenajdete, podělte se o ni s našimi čtenáři v diskusi. Moc děkujeme.

Galerie, muzea a prohlídky v regionech

Praha je, zdá se, na nával cestovatelů u počítačů připravená opravdu dokonale. Ve virtuálním světě na cestách můžete v hlavním městě strávit snad desítky hodin.

Za návštěvu rozhodně stojí Národní muzeum, které je samozřejmě v souvislosti s mimořádnou situací týkající se koronaviru dočasně uzavřeno, návštěvníkům ale zpřístupňuje vybrané výstavy prostřednictvím speciálních prohlídek.

Virtuální prohlídka prostor Národního muzea v Praze

Samotné prostory zrekonstruovaného Národního muzea jsou také přístupné, najdete je ve službě Street View společnosti Google. Bez front a zdarma se můžete podívat i do míst, která jsou zatím pro veřejnost nepřístupná, projít se můžete pod známým plejtvákem myšokem nebo zjistit, jak vypadá Národní muzeum v noci. Pokud vás zajímá procházka historickou budovou Národního muzea a některé bývalé expozice, zavítejte na tyto stránky.

Virtuální prohlídky nabízí také Národní technické muzeum, Muzeum hlavního města Prahy, Centrum architektury a městského plánování nebo Národní galerie v Praze.

Řada zámků a hradů v Libereckém kraji se rozhodla pořádat virtuální prohlídky. Reaguje tak na jejich uzavření kvůli koronavirové epidemii. Přečtete si: Zavřené hrady a zámky zvou na prohlídky, kasteláni provází virtuálně.

Na své návštěvníky myslí i v Jihomoravském kraji. Milovníci piva určitě přivítají náhled do expozice pivovarnictví ve Znojmě, s rodinou můžete zavítat do brněnské zoologické zahrady, budoucí i vystudovaní inženýři ocení Technické muzeum v Brně. Do svých prostor zve také Moravské zemské muzeum, a to včetně pavilonu Anthropos s mamutem. Do světa astronomie můžete zavítat na stránkách brněnské hvězdárny a planetária.

V Plzni je první volba samozřejmě jasná, i během pandemie si můžete užít exkurzi do plzeňského Prazdroje. Zavítat ale můžete také do městského podzemí nebo do katedrály sv. Bartoloměje. A když už tedy budete v Plzni, projděte se také po místní zoologické zahradě. Ve městě můžete zůstat i večer a prohlédnout si zákulisí divadla J. K. Tyla.

Virtuální prohlídka plzeňského pivovaru

Pokud uvažujete, že s klávesnicí a myší zabloudíte do Olomouce, navštivte tyto stránky. Hezky připravené prohlídky vás zavedou k několika kostelům a sloupu Nejsvětější Trojice. Panorama v okolí Arcibiskupského paláce si můžete prohlédnout zde.

V Karlovarském kraji doporučujeme virtuální prohlídku Božídarského rašeliniště v Krušných horách. V Ústeckém kraji pak návštěvu zámku v Klášterci nad Ohří, pevnosti Terezín a okolí České Kamenice.

Nudit se nebude ani v Královéhradeckém kraji. Takřka povinností je prohlídka Hospitalu Kuks, vynechat byste však neměli ani Archeopark ve Všestarech či návštěvu broumovského kláštera. Velký výběr virtuálních prohlídek najdete na internetových stránkách kraje. Na Vysočině zamiřte do starých časů na hradě Roštejn, hezké prohlídky pro své hosty připravila také města Velké Meziříčí a Havlíčkův Brod.

Virtuální prohlídka hradu Roštejn

Pokud vašemu srdci přilnul Zlínský kraj, má se váš počítač opravdu na co těšit. Pilotní projekt kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu spustil před rokem panoramatickou trojrozměrnou pozvánku pro všechny spravované památky ve Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Web pamatky3d.cz ukazuje 25 objektů nejen zvenčí, ale provede i interiéry.

„Nejde o podrobně zpracovaný celý objekt, záměrem je dát lidem možnost nahlédnout, navnadit je. Někde máme zpracované dvě místnosti, jinde třeba jen samotné nádvoří. Vždy jde o pohled 360 stupňů, zájemci se můžou otáčet, přiblížit si záběr,“ řekla mluvčí památkářů Dagmar Šnajdarová.

Virtuální prohlídky nejen po památkách UNESCO na svém území nabízí město Kroměříž, svou vlastní virtuální prohlídku má i poutní sídlo Velehrad, kde je detailně nasnímaná bazilika i venkovní prostor.