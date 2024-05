Ve hře o post ministra je nyní i Ženíšek. TOP 09 chce vybrat tento týden

Jméno kandidáta na nového ministra pro vědu, výzkum a inovace po rezignaci Heleny Langšádlová a poté, co vstup do vlády vzdal prorektor Slezské univerzity Pavel Tuleja, bude předsednictvo TOP 09 řešit v úterý a pak ve čtvrtek výkonný výbor. TOP 09 chce mít o novém ministrovi jasno tento týden.

Ženíšek, který byl v minulosti dvakrát náměstkem – nejprve na ministerstvu spravedlnosti a pak i na zdravotnictví – na otázku, zda dostal nabídku na post ministra pro vědu a výzkum, nereagoval.

Spíše „bobříka mlčení“ drží i druhý kandidát, místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, o němž se hovořilo jako o budoucím ministrovi ještě před tím, než se strana spálila s Tulejou, který nominaci do vlády vzdal po kritice za to, že publikoval v predátorských časopisech, které nesplňují vědecké standardy. Zazněly i výhrady k úrovni jeho odborné práce a že jeho texty ani neměly přijatelnou úroveň.

„Nerad bych to komentoval, nezlobte se. Předsednictvo bude o kandidátovi na ministra jednat v úterý, výkonný výbor ve čtvrtek. Pak bychom to měli zveřejnit. Pokud se dohodneme,“ řekl iDNES.cz Havel.

Ve hře nyní údajně není to, že by místo zůstalo neobsazené, nebo že by se strana po nezdaru s Tulejou znovu obrátila na Langšádlovou.

„Pokud je někdo členem vlády, musí mít důvěru vedení politické strany, která ho tam nominuje. A současně člen vlády musí mít důvěru ve vedení politické strany, která ho tam nominuje, v tuto chvíli neplatí ani jedna z těchto podmínek,“ odepsala Langšádlová. Dala jasně najevo, že s šéfkou strany Markétou Pekarovou Adamovou nemá nyní nejlepší vztah.

Langšádlová podle ní dávala více úsilí do obsahové části práce než prezentaci navenek, i to je ale práce ministra. Sama šéfka Sněmovny a TOP 09 nechtěla v pondělí vůbec spekulovat o jménech.

„My vás určitě budeme informovat, jakmile kandidáta vybereme, nechci říkat přesný termín. Máme vícero kandidátů, nechci spekulovat o jménech,“ uvedla Pekarová Adamová. Osobně očekává, že předsednictvo ke jménu, které nabídne TOP 09 do vlády, dospěje.