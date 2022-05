Plány velké, termín nejistý. Zlín chce kolonádu i parkování pod zemí

Aktuálně hovoří o tom, že projekt i se stavebním povolením by měl být hotový na konci roku 2023, nebo na začátku roku 2024 s tím, že o výstavbě rozhodne s ohledem na finanční možnosti budoucí vedení radnice. Letos na podzim se konají komunální volby.

Zdržení způsobil dříve koronavirus, později další upřesňování návrhu. Architektonická kancelář P. P. Architects, jež vyhrála soutěž na proměnu náměstí, aktuálně dokončuje studii podle připomínek města.

Zde jsou tři nejzásadnější upřesnění: počet parkovacích míst pod náměstím by se měl zvýšit ze 150 na zhruba 220, takzvaná kolonáda na povrchu vedle parku se kompletně zastřeší a výrazně atraktivnější má být kašna.

„Parkování pod náměstím jsme zkapacitnili,“ potvrdil primátor Jiří Korec. Město nejdříve chtělo mít pod náměstím dvě podzemní parkovací podlaží pro celkově zhruba 300 aut. Když se ale nedohodlo s potenciálním soukromým investorem, který by se na výstavbě za určitých podmínek podílel, ubralo jedno podlaží a počet stání snížilo zhruba na polovinu. Teď jich opět několik desítek přidává, takže aktuální počet je přibližně 220.

Důvodem je fakt, že město vypsalo architektonickou soutěž i na úpravy domu číslo popisné 10 vedle radnice a v dvorním traktu původně počítalo s podzemním parkováním. Z finančních i technických důvodů ale považuje za rozumnější rozšířit parkoviště pod sousedním náměstím.

„Myslím si, že je to životaschopná myšlenka, že si firma postaví podzemní parkování a bude to mít jako svůj byznysplán. Nastavila by si ceny za parkování tak, aby pro lidi nebylo nedostupné, a mohla by si spočítat návratnost,“ nastínil Korec.

Náklady můžou přesáhnout 300 milionů korun

„Náš koncept se ustálil momentálně na tom, že nejsou plná dvě podzemní podlaží, ale jeden a půl, což znamená zhruba 220 stání. Tím se vzdáleně blížíme soutěžnímu návrhu a investice narůstá, ale je to strategické řešení,“ míní architekt Pavel Pekár z kanceláře P. P. Architects.

Jedno parkovací místo bude podle něho stát i s přeložkami inženýrských sítí zhruba milion korun. „To znamená, že podzemní parkování bude stát minimálně 200 milionů korun. Když k tomu připočtete úpravy náměstí a jeho okolí, tak celkové náklady budou vyšší než 300 milionů. Ale kolik přesně to bude, vyplyne až z rozpočtu v projektu,“ nastínil Pekár.

Ceny stavebních materiálů i prací se v posledních měsících tak výrazně mění, že lze obtížně odhadnout, jak budou vypadat za pár let. Město původně chtělo, aby celkové náklady nepřesáhly 300 milionů korun. Při financování se velmi pravděpodobně neobejde bez dotací.

„Neudělali jsme velkou rekonstrukci zimního stadionu, čímž jsme ušetřili úvěr půl miliardy, který jsme si na to chtěli vzít. Takže určitý prostor máme. Otázka je, jaké budou ceny za dva roky a později,“ uvažuje Korec.

Kašna jako vodní divadlo

Dalším upřesněním původního návrhu je to, že navržená kolonáda na hranici parku bude celá zastřešená. Původně byla krytá jenom z poloviny nad navrženým pódiem a požárním výstupem z podzemního parkoviště.

„Lidé se tam budou moci zdržovat, když tam bude mobiliář jako židličky a stoly. Vedle pódia může vzniknout bistro nebo infocentrum pro turisty. Ještě to bude mít svůj vývoj, momentálně o tom diskutujeme,“ přiblížil Pekár.

Město vypsalo architektonickou soutěž, aby se práce mohly dělat ve dvou etapách. V první se počítá s předlážděním náměstí, parkovištěm, pódiem s kolonádou, změní se zeleň a přibudou lavičky. Druhá etapa obnáší zastavění sousedního parku. Podle Korce ale není jasné, kdy a jestli vůbec se ke druhé etapě přistoupí, proto chce, aby ta první mohla být i definitivní.

Pekár také naznačil poslední novinku, kterou mají být úpravy dosud navržené kašny mezi stromy uprostřed náměstí.

„Chtěli jsme, aby měl Zlín v centru města významný vodní prvek, který bude opakovaně přitahovat pozornost. Vymysleli jsme něco jako vodní divadlo. Kašnu, na kterou by bylo hrdé každé město v České republice a kterou nemá žádné město ve střední Evropě,“ nastínil Pekár.