Tunel pod Zlínem schová až 18 tisíc aut denně, na povrchu má být pěší zóna

Díky tunelu, který by vedl pod Zlínem, by se chodci a cyklisté na povrchu cítili komfortněji. A strádat nemají ani řidiči: odpadlo by jim čekání v kolonách před ucpanými křižovatkami.

Oproti původnímu odhadu by byl hloubený tunel se dvěma tubusy o něco delší, měřil by 1,1 kilometru. Pod zem by se zanořil poblíž 21. budovy baťovského areálu a na povrch se vrátil u křižovatky třídy Tomáše Bati a Hluboké ulice. Nikoli u divadla, jak se původně předpokládalo.

Třída Tomáše Bati ve středu Zlína by prakticky zmizela z mapy a povrchu města, nahradila by ji úzká cestička lemovaná stromy. Sloužila by jako pěší zóna, na niž může pouze městská hromadná doprava a zásobování. Podobné řešení vyplynulo i z generelu, ovšem klíčové je, že studie teď řekla, že tato investice má smysl a je technicky možná.

„Studie ukazuje, že tunel pod třídou Tomáše Bati by bylo reálné postavit za čtyři roky. V dnešních cenách by to přišlo na zhruba pět miliard a větší část nákladů by mělo hradit Ředitelství silnic a dálnic,“ nastínil radní pro dopravu Michal Čížek.

Prvním možným termínem zahájení stavby je rok 2030. Městu jde především o to, aby z centra odvedlo tranzit, který tvoří zhruba osm procent provozu na silnicích. Tunel by dokázal každý den pojmout až 18 tisíc aut, což je zhruba polovina všech, která dnes jezdí na povrchu.

„Umožní vznik pěší zóny, zobousměrnění některých ulic, nebo propojení parků. Tunel rovněž zlepší dostupnost centra pro chodce a cyklisty a zvýší jejich bezpečnost,“ nastínil Prokop Nedbal, hlavní inženýr projektu a vedoucí oddělení koncepce dopravy společnosti AFRY CZ, která studii vyhotovila.

„Místní ocení nižší hluk a řidiči rychlejší a plynulejší průjezd v západovýchodním směru,“ zdůraznil.

Centrum Zlína by se proměnilo

Tunel by vedl pod třídou Tomáše Bati. Po svém zúžení by přestala být hrází mezi sadem Svobody a sousedním parkem Komenského, oba zelené prostory by se prakticky spojily. A to není vše: ulice Osvoboditelů a Štefánikova, dnes jednosměrné, by v centru mohly mít jen dva jízdní pruhy, jeden pro každý směr, včetně pruhů pro cyklisty. Všechny přechody v této oblasti by se zkrátily a rozdělily ochrannými ostrůvky.

Oproti návrhu v generelu dopravy přinesla studie ještě další změnu. Bylo zrušeno napojení tunelu z Dlouhé ulice, protože by to vyvolalo zásadní zásah do zástavby podél cesty. Město se ale chce připravit na to, aby tunel mohl být napojený na podzemní garáže, které mají vzniknout pod náměstím Míru, jehož přestavbu chystá.

„Tunel dokáže zklidnit dopravu v centru, což je dobře. Oba projekty musejí spolupracovat,“ zmínil primátor Jiří Korec. Pokud by šlo o napojení garáží na povrchu, tak v případě, že by byla třída Tomáše Bati pěší zónou, přicházelo by v úvahu napojení přes Bartošovu a Soudní ulici.

Studie navrhuje zrušit podchod

Studie také navrhuje, aby se po zúžení třídy Tomáše Bati zrušil podchod pod ní směrem k náměstí Práce. Je to však teprve pár let, co ho město nechalo za několik desítek milionů korun alespoň částečně opravit.

Zpracovatel zvažoval několik variant řešení. Jednou z nich byl i obchvat, jehož součástí by byl 2,5 kilometru dlouhý tunel. Toto by ale bylo hodně drahé, protože s ohledem na kopcovitý terén v okolí by to bylo technicky náročné.

Cesta na povrchu by navíc měla negativní dopady na životní prostředí a možná by ani nedostala potřebná povolení. Nakonec se jako smysluplnější řešení ukázal tunel pod středem města.

„Pro výslednou variantu jsme zpracovali kapacitní posouzení dotčených křižovatek, návrh postupu a organizace výstavby, spočítali odhad stavebních nákladů a připravili návrh architektonického řešení oblasti,“ shrnul projektant AFRY CZ Vojtěch Nižňanský.

K realizaci je ještě dlouhá cesta

Klíčové bude, jestli se podaří sehnat peníze, což záleží především na státu, jenž by byl investorem. „K realizaci nás čeká ještě poměrně dlouhá cesta, my jsme v určité fázi připraveni převzít přípravu,“ potvrdil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Jsem velmi rád, že město začalo tunel řešit, je to velmi dobrý počin. Ztotožňujeme se s tím, že pro město je to jediné možné řešení, jak udělat z jeho středu lepší místo pro pěší i pro cyklisty a jak dostat automobilovou dopravu z okolí náměstí Míru,“ doplnil.

Podle Chudárka je ale předčasné řešit peníze, mimo jiné proto, že nikdo dneska nedokáže říci, jaká bude cena prací a materiálů třeba za 10 let. „Může to stát dvakrát více než dnes. Příprava by ale měla běžet dál, je třeba ji zařadit do plánů a pracovat na ní,“ je přesvědčený Chudárek.

„Snažili jsme se studii udělat v takové kvalitě, aby ji SFDI a jiné státní orgány nemusely dopracovávat a braly ji jako základ po další kroky. Budeme rádi, když tunel zapojí do svých plánů co nejdříve. Dopravě ve Zlíně by to moc pomohlo,“ vzkázal Korec.

Dalším krokem by po vyhotovení studie mělo být uzavření společného memoranda mezi městem a silničáři, dále podepsání smlouvy o spolupráci a o společném postupu zadavatelů. „Potom by následovalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí a zadání dokumentace pro územní rozhodnutí,“ dodal Čížek.