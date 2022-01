Zlínská koalice má poslední rok vládnutí, část slibů zůstala na papíře

Když v roce 2018 nová zlínská koalice ANO, STAN, KDU-ČSL, ODS a Pirátů zveřejnila programové prohlášení, vyslechla si kritiku, že je příliš obecné. I tak v něm nechyběly některé konkrétní body ohledně plánovaných investic. Šlo o rekonstrukci tržiště, parku za divadlem, Velkého kina či zimního i fotbalového stadionu.

Koalice slibovala, že akce zahájí ve stávajícím volebním období. Rozjela ovšem pouze přestavbu tržiště Pod kaštany, které má být do říjnových voleb hotové. Další investice jsou ve stadiu příprav a je otázkou, které z nich se podaří zahájit.

K proměně zimního stadionu v moderní víceúčelovou halu si město nejdřív nechalo zpracovat studii, podle níž by práce stály skoro miliardu korun. Teď hledá levnější variantu, protože nedostane dotaci 300 milionů od státu.

„Práce na zimním stadionu by měly začít ještě v tomto volebním období, mělo by jít o variantu přestavby za 250 milionů korun,“ naznačil primátor Jiří Korec (ANO).

Jde o první etapu levnější verze proměny stadionu, druhá má následovat později. V lednu o tom bude rozhodovat rada, v únoru zastupitelé.

„Jsem optimista. Něco se na zimním stadionu změnit musí,“ konstatoval náměstek primátora Bedřich Landsfeld (STAN).

Naopak fotbalový stadion se zatím dočkal jen drobnějších investic do zázemí a na výraznější stavební zásah si musí počkat. Není ani jasné, jestli ho město opraví, nebo nebude chtít stavět nový na jiném místě.

Velké kino čeká šestým rokem na rekonstrukci

„Stále jsme ve stadiu příprav,“ sdělil Korec. „Už na začátku volebního období jsme věděli, že fotbalový stadion nestihneme zahájit. Mohlo jít o špatnou formulaci v programovém prohlášení,“ doplnil.

„Slíbili jsme udělat dílčí úpravy,“ tvrdí Landsfeld.

Na Velké kino, jež je už šestým rokem zavřené, se zpracovává projekt. Město před časem vybralo ze soutěže návrh na přestavbu za zhruba 250 milionů korun.

„Ve druhé polovině roku 2023 by mělo být vydáno stavební povolení. Pak se bude muset vedení města rozhodnout, jestli na to má peníze a začne stavět,“ uvedl Korec.

Podle něho covid prodloužil architektonickou soutěž a způsobil i nedostatek projektantů ve firmách, což se dotklo přípravy oprav Velkého kina.

V parku za divadlem chtěl původně stavět podnikatel Stanislav Matoušek. Vedení radnice mu v tom zabránilo, protože má s úpravou prostoru vlastní plány. K tomu potřebuje od Matouška získat stavební povolení, na čemž už se dohodli.

„Práce by se mohly zahájit v příštím volebním období. Uvidíme, jak se k tomu postaví nová koalice,“ zmínil Korec. „Příprava se protahovala, protože se řešil právní problém,“ zdůraznil Landsfeld.

Náměstí míru přijde na řadu až po volbách

Další zásadní investicí je přestavba náměstí Míru za 300 milionů korun. Koalice vybrala vítězný návrh a objednala projekt. Podle primátora Korce by se také náměstí mohlo začít měnit v příštím volebním období, ačkoliv se původně uvažovalo o tom, že slavnostní zahájení by bylo letos, kdy Zlín slaví výročí 700 let od první zmínky. V programovém prohlášení je uvedeno, že město rekonstrukci náměstí Míru připraví.

V oblasti dopravy, která je v programovém prohlášení označená za prioritní, koalice slibovala pokračování příprav Prštenské příčky nebo obchvatu Zálešné. Zavázala se, že upraví parkování tak, aby lidé více užívali MHD či jízdní kola, a najde plochy pro záchytná parkoviště.

První bod vyřešila tím, že finančně znevýhodňuje dlouhodobé a zvýhodňuje krátkodobé stání. Velká parkoviště chce postavit v Malenovicích, Prštném, Přílukách, Kostelci či pod sportovní halou.

„Snažili jsme se, co to šlo, udělali jsme i jiné stavby,“ řekl radní pro dopravu Michal Čížek (ANO). Zmínil úpravy ulice 2. května nebo vybudování kruhové křižovatky ve Vodní ulici. Koalice v roce 2018 také slíbila, že se začne stavět dopravní terminál, což se do podzimu nestihne. V tomto případě ale může dění ovlivnit jen částečně, neboť není investorem.

Nikdy nesplníte sto procent, říká náměstek

Vedení města také chtělo zadat architektonicko-urbanistické studie na plochu pod sportovní halou a po betonovém torzu na Jižních Svazích. V prvním případě je známý vítězný návrh, ve druhém se bude soutěž teprve vypisovat.

Schválená není ani koncepce bydlení, je však možné, že k tomu dojde do podzimu. Kvůli byrokracii a finanční zátěži nevznikne ani komise pro centrální Zlín, jaké jsou v jeho okrajových částech. Naopak nový městský web bude fungovat v nejbližších měsících.

„Když vezmeme finanční možnosti města, dobu covidu, s nímž nikdo nepočítal, či zátěž projektantů a dalších profesí, tak si myslím, že se toho udělalo tolik, kolik bylo možné,“ shrnul Korec.

„Ještě máme nějaký čas, ale nikdy nesplníte na sto procent to, co si naplánujete,“ dodal Landsfeld.