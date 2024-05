Moderní pětipodlažní porodnice pro Zlín. Kraj na ni posílá 1,4 miliardy korun

Nyní je hotová studie, v srpnu by měla být k dispozici dokumentace pro stavební povolení a začátkem příštího roku nemocnice vybere firmu, která budovu postaví. To bude trvat asi dva roky. V roce 2027 by měla nová porodnice přijmout první nastávající maminky.

„Zlínský kraj by mohl být průkopníkem nejen v českém, ale i evropském měřítku,“ zdůraznil ředitel nemocnice Jan Hrdý.

„Naši odborníci dlouho přemýšleli, jak tento pavilon vyřešit. A bude to unikátní koncept. Rodičkám nabídneme pohodlí a intimitu srovnatelnou s domácím prostředím a zároveň okamžitou dostupnost excelentní zdravotní péče na evropské úrovni v případě jakýchkoliv komplikací,“ dodal.

Zlínský kraj jako zřizovatel špitálu pošle na stavbu ze svého rozpočtu bezmála 1,4 miliardy korun. Pokud to nebude stačit, doplatí zbytek nemocnice.

„Financování v takovém rozsahu není v reálných možnostech nemocnice. Jako její jediný akcionář jí musíme pomoci. Poprvé v historii budeme takto finančně podporovat vlastní nemocnici, proto trvala příprava této smlouvy rok a půl,“ řekl hejtman Radim Holiš (ANO).

Kraj se musel nejdříve vyrovnat s tím, jak peníze na stavbu poskytne, aby se nedostal do problémů se zákonem. Problém totiž je, že ve Zlíně na rozdíl od dalších krajských špitálů vlastní veškeré pozemky a budovy právě nemocnice. A pokud by kraj chtěl porodnici postavit sám, musel by od ní pozemky a budovy vykoupit za tržní cenu a následně nemocnici novou budovu pronajímat.

Složitá cesta k financování

V areálu se přitom chystá i stavba urgentního příjmu a dalších budov, takže by to znamenalo prodej dalších pozemků a pronájmy dalších budov. Kraj proto hledal jednotné řešení i pro budoucí stavby.

Zároveň platí, že byť je hejtmanství jediným akcionářem nemocnice, nemůže do jejího majetku investovat jen tak. Mohlo by to být vnímáno jako nedovolená veřejná podpora a narušení hospodářské soutěže. Existují ale výjimky.

„Vhodnou a hojně využívanou výjimkou pro poskytování veřejných prostředků na financování nemocnic je režim služeb obecného hospodářského zájmu,“ uvedl Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

To vyplynulo jako řešení i z odborných posudků. „Hledali jsme bezpečnou cestu. Proces trval dlouho, konzultovali jsme to i na antimonopolním úřadu, s ekonomikou nám pomáhali odborníci,“ upozornil ekonomický náměstek nemocnice Martin Déva. „Zvolené řešení je komplikované, ale je nejbezpečnější,“ shrnul Hrdý.

Opoziční krajští zastupitelé s tím příliš nesouhlasili. „Z mého pohledu by bylo nejčistší řešení navýšení základního kapitálu. Takto by se peníze promítly do majetku nemocnice. V případě, který jsme zvolili, vidím mnoho administrativy i velkou náročnost,“ konstatoval zastupitel Michal Dvouletý (Soukromníci-Trikolora-Nezávislí). „Navíc pak odpisy tohoto majetku bude nemocnice tvořit jen z částky, kterou investuje sama, což je velmi málo. Z čeho budou financovat obnovu této budovy?“ ptal se další zastupitel Milan Plesar (STAN).

Peníze by do nemocnice měly z kraje putovat na základě reálně vynaložených nákladů, tedy až postupně.

Nový pavilon vyroste na místě budov 16 a 17, kde je dnes část geriatrického oddělení. Na místě sousední bývalé prádelny by pak mohlo být parkoviště.

Porodnice bude mít pět podlaží a na šestém vznikne terasa. V podzemí vznikne parkoviště pro 40 aut. V pátém patře bude neonatologie, ve čtvrtém oddělení šestinedělí a riziková těhotenství, ve třetím lůžka gynekologie a ORL a ve druhém centrum porodní asistence, porodní pokoje, operační trakt a jednodenní chirurgie. V přízemí pak pacienti najdou ambulance gynekologie, neonatologie a ORL.