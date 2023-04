Kdo zaplatí miliardy a jaké budou pokoje? Klíčové otázky kolem Baťovy nemocnice

1. Kdo všechno zaplatí?

Hlavní brána Baťovy nemocnice ve Zlíně. (leden 2023)

Hejtman Radim Holiš (ANO) uvedl, že jde o promyšlený projekt, který má perspektivu do budoucna. Opakovaně prohlásil, že až čtvrtinu nákladů na polyblok uhradí sama nemocnice. Musí tedy najít miliardu korun. Ale kde? „Jsou čtyři možnosti a čtyři zdroje,“ naznačil ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý.

Základním zdrojem budou odpisy majetku ve výši 100 milionů korun. Dalším pak zisk minimálně ve stejné výši, který by chtěla nemocnice mít dlouhodobě. V roce 2020 byla v plusu téměř 226 milionů korun, o rok později 190 milionů. A vypadá to, že i loňské hospodaření dopadne podobně. Jasné také je, že si nemocnice bude muset vzít dlouhodobý úvěr.

Další finance získá z národních i evropských dotací. Díky nim zmodernizuje současná oddělení, navýší výkonnost, tím udrží plánovaný zisk a může našetřit víc peněz.

Větší část nákladů na stavbu polybloku ale uhradí Zlínský kraj. Odložených má na to asi 2,7 miliardy korun. Musí však vyřešit, jak konkrétně je převede. Pozemky v areálu totiž vlastní nemocnice, tudíž na nich může stavět pouze ona. Pokud by ale investorem byl kraj, nové budovy by patřily jemu a nemocnice by musela za jejich užívání platit nájem.

Jak to vyřeší, musí hejtmanství vědět už brzy, protože v příštím roce bude špitál potřebovat z krajské našetřené sumy miliardu korun na stavbu nového pavilonu porodnice.