Ruskému ropnému průmyslu docházejí lidi, důvodem je válka na Ukrajině

Ruská armáda a výrobci zbraní soutěží o zaměstnance s energetickými společnostmi. Gazprom, největší ruská akciová energetická společnost, která patřila před válkou k největším exportérům plynu na světě, byla až donedávna pro ambiciózní mladé Rusy atraktivním zaměstnavatelem. Lákala je vyhlídka kariérního růstu a také štědrý plat.

V souvislosti s válkou na Ukrajině se však mnohé ruské energetické společnosti ocitly v situaci, kdy musí o zaměstnance soupeřit s ruskou armádou a výrobci zbraní, napsala agentura Bloomberg.

Podle analytiků a novodobých náborářů se pouze registrační bonus pro vojáka bojujícího na Ukrajině může rovnat téměř ročnímu platu průměrného pracovníka společností zabývajících se těžbou a zpracováním ropy a plynu.

Kdo nabídne více peněz

Podle nedávných zpráv ruské centrální banky zasáhl nedostatek personálu všechna odvětví ekonomiky. I když se zdá, že ropný a plynárenský průmysl pokračuje dál, právě pro energetický sektor to může mít dlouhodobější dopady.

„Nedostatek zaměstnanců zasáhl dokonce i bohatá odvětví,“ uvedl pro agenturu Bloomberg Alexej Zacharov, prezident pracovní agentury Superjob.ru. „Sektor ropného průmyslu a zemního plynu lákal zaměstnance vyššími platy, ale stát jim teď konkuruje tím, že nabízí smlouvy s armádou,“ dodává.

Podle odhadů moskevské konzultační společnosti Kasatkin Consulting, dříve výzkumného centra Deloitte v regionu, chybí letos ruskému ropnému a plynárenskému sektoru přibližně 40 000 zaměstnanců. Odvětví zvýšilo počet pracovních nabídek v prvním čtvrtletí, které inzeruje přes internet, o 24 procent ve srovnání s předchozím rokem. Přitom nehledá pouze kvalifikované pracovníky, ale jak dokazují údaje z hlavní ruské náborové platformy hh.ru., tomuto sektoru chybí také zaměstnanci s nízkou kvalifikací.

„Toto odvětví má volná místa pro elektrikáře, řidiče, mechaniky, svářeče, strojníky, dělníky, obchodní manažery, konstruktéry a obchodníky,“ potvrzuje Anna Osipova, vedoucí regionální externí komunikace personální agentury hh.ru.

Ruské ministerstvo energetiky na žádost agentury Bloomberg o komentář nereagovalo. Ropný a plynárenský průmysl v Rusku dlouhodobě nabízel jedny z nejlepších platů v zemi. Podle výpočtů agentury Bloomberg zpracovaných na základě údajů Federálního statistického úřadu převyšovala od roku 2017 mzda v tomto sektoru celostátní průměr nejméně o dvě třetiny.

V lednu a únoru činila měsíční nominální mzda v tomto průmyslu v průměru asi 125 200 rublů (32 tisíc Kč) a to včetně pracovníků zaměstnaných v těžbě ropy a plynu, ve službách s tím souvisejících, v přepravě potrubí a skladování.

Uvedená suma však již nekonkuruje tomu, co ruská armáda zaplatí lidem, kteří podepíší smlouvu s armádou. Kromě paušálního celostátního vstupního bonusu ve výši 195 000 rublů (49 500 Kč) nabízí každý ruský region svou vlastní jednorázovou platbu novému rekrutovi. Ta může dosáhnout až jeden milionu rublů (254 000 Kč).

„Konkurence platů v ozbrojených silách a vojensko-průmyslovém komplexu určitě ovlivnila dostupnost pracovní síly pro ruský ropný a plynárenský průmysl,“ konstatoval Dmitrij Kasatkin, partner moskevské konzultační společnosti Kasatkin Consulting.

V případě, že se dotyčný nechce účastnit bojů na Ukrajině, kde podle odhadů britského ministerstvo obrany od rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina o invazi v únoru 2022 bylo zabito nebo zraněno více než 450 000 ruských vojáků, mohou jej zlákat lukrativní smlouvy s výrobci vojenského materiálu. Poptávka po tancích, obrněných vozidlech a zbraních od zahájení války prudce vzrostla a ruské zbrojovky stále hledají na domácím trhu práce nové zaměstnance.

Ruský státní zbrojařský podnik Rostec loni zvýšil platy v průměru o 17,2 procent. „Pořád potřebujeme lidi,“ potvrdil generální ředitel Sergej Čemezov samotnému Putinovi loni v srpnu. „Mnoho našich zařízení pracuje o víkendech, o státních svátcích a v noci,“ argumentoval.

Demografická krize v Rusku

Putinovo rozhodnutí mobilizovat ekonomiku pro válku dlouhodobý demografický problém Ruska pouze zhoršilo. V devadesátých letech 20. století vedly ekonomické otřesy po rozpadu Sovětského svazu k poklesu porodnosti. Podle statistických údajů se mezi rokem 2007 a koncem roku 2021 počet obyvatel v produktivním věku v zemi zmenšil dokonce o 5,8 milionu lidí.

Pandemie Covid problém ještě prohloubila. Od roku 2020 do roku 2022 zemřelo v Rusku téměř 750 000 lidí, přičemž Covid-19 byl uveden jako jedna z hlavních příčin tehdejších úmrtí, vyplývá z údajů Federálního statistického úřadu země.

Podle odhadů auditorské a poradenské společnosti FinExpertiza klesl podíl zaměstnanců do třiceti let na ruském trhu práce v roce 2022 na 14,9 procent, což je nejmenší počet zaměstnaných této věkové kategorie od počátku roku 1990.

Dalším důsledkem ruské vojenské agrese proti Ukrajině bylo omezení toku dělníků ze zahraničí. Mezinárodní sankce oslabily rubl, zvýšily inflaci a zkomplikovaly mezinárodní převody peněz. Rusko se tak stalo méně atraktivní pro migranty z bývalých sovětských zemí. Loni činil oficiální čistý příliv zahraničních migrantů do země méně než 110 000 lidí, což je čtvrtina úrovně z roku 2021, posledního roku statistik před začátkem války.

Tato úroveň imigrace je jen kapkou v moři ve srovnání s poptávkou Ruska po pracovní síle. Na konci března potřebovala země 1,86 milionu dalších pracovníků, vyplývá z údajů Federálního statistického úřadu vycházejících z požadavků adresovaných úřadům práce v zemi.

Zůstaňte v práci co nejdéle

Vzhledem k tomu, že samotné platy k přilákání nové pracovní síly v Rusku nestačí, tamní ropné a plynárenské společnosti, jejichž hlavní provozy se nachází v odlehlých oblastech s drsným klimatem, nabízejí další výhody.

Terénní pracovník vykonávající měsíční směny někde na Sibiři nebo v Arktidě může očekávat například „teplá jídla třikrát denně“ a také „pravidelné lékařské prohlídky hrazené firmou“. Někteří zaměstnavatelé také přidávají pobídky v sovětském stylu, jako jsou „novoroční dárky pro děti“, anebo „výlety do podnikových resortů“.

Aby rozšířily okruh potenciálních zaměstnanců, některé společnosti zavedly politiku „přiveďte svého přítele a dostanete zaplaceno“, přičemž nabízejí kolem 50 až 100 amerických dolarů za nově získaného pracovníka. Podle západních standardů to sice není mnoho, nicméně v Rusku to představuje nákup potravin na měsíc pro jednu osobu.

Všechny tyto výhody jsou však nedostatečné, aby přilákaly ty nejžádanější mladé kvalifikované pracovníky do energetiky. Společnosti jsou nuceny se obracet na starší ročníky.

„Ropný průmysl dříve povzbuzoval lidi k včasnému odchodu do důchodu slogany: Jste blízko důchodového věku? Máme pro vás velký bonus, se ctí vás vyprovodíme, abychom uvolnili místo pro mladší generaci,“ říká Zacharov z agentury Superjob.ru. „Nyní společnosti tyto programy postupně ukončují a naopak povzbuzují zaměstnance, aby zůstali pracovat co nejdéle,“ dodává.

Od invaze na Ukrajinu je ruský ropný a plynárenský sektor terčem neustále se zpřísňující sítě mezinárodních sankcí, jejichž cílem je omezit tok petrodolarů. Přesto tento průmysl pokračoval ve více méně hladkém fungování a poskytl Moskvě finanční prostředky potřebné k tomu, aby mohla nadále posílat vojáky do první linie. A aby mohla nakupovat zbraně k útokům na ukrajinská města a infrastrukturu.

Loňská míra těžby ropy dosáhla přitom postsovětského rekordu. Ruský vývoz ropy zůstává silný, i když země ve spolupráci s Organizací zemí vyvážejících ropu omezuje těžbu. Produkce zemního plynu v zemi po prudkém poklesu v letech 2022 a 2023, kdy byly toky potrubí do Evropy většinou zastaveny, opět ožívá. Vláda očekává, že se export paliva do potrubí letos zvětší téměř o pětinu a to díky zvýšenému exportu do Číny.

Nedostatek pracovních sil však vyvolává otázky, zda ruský ropný a plynárenský průmysl dokáže udržet tento výkon i v dlouhodobém horizontu.

„Omezený přístup k západním high-tech ropným službám vytváří riziko pro udržení a zvýšení ziskové produkce a rafinace ropy a plynu,“ upozorňuje Sofia Mangileva, analytička moskevské konzultační společnosti Yakov & Partners. „Nedostatek kvalifikovaného personálu tuto výzvu zhoršuje, protože úkolem nyní není pouze obsluhovat zařízení, ale také vyvíjet naše vlastní technologie,“ dodává.