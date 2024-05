Nová tvář zlínské přehrady. Loď letos zmizí, město zvažuje koupání

Ještě letos dělníci rozeberou loď Bárka, která kotví na zlínské Kudlovské přehradě od roku 2004. Po dvaceti letech se tak změní vzhled vodní plochy v centru města. A radnice plánuje také úpravy jejího okolí, aby více sloužilo lidem. Příští rok zřejmě přehradu vypustí, aby se mohla vyčistit.

„Je to velmi atraktivní prostor,“ konstatoval náměstek primátora Pavel Brada, jenž má majetek města na starosti.

„První krok je zbavit se lodi a vyčistit přehradu, na jejímž dně je dnes osm metrů bahna. Pak by to mělo spočívat v kultivaci prostoru. Dovedeme si představit, že tam budou mola a další prvky vhodné pro trávení volného času. Mohlo by se to stát rekreační plochou v centru Zlína,“ doplnil.

Novým využitím prostoru by se měla zabývat Kancelář architekta města Zlína. Magistrát uvažuje rovněž o tom, že by oslovil některé architekty. „Bylo by skvělé, kdyby se přehrada dala využít pro koupání. Existuje koncept plovoucích lázní a další věci, zkusíme to nějak vymyslet,“ naznačil Brada.

I když město nemá ještě konkrétní plány, hodlá okolí Kudlovské přehrady více zpřístupnit lidem. Nyní je zarostlé a špatně průchodné.

„Chceme, aby vodní plocha začala fungovat jako veřejný prostor. Dnes je přehrada uzavřená a občanům nic moc nepřináší,“ shrnul primátor Jiří Korec.

„Víme například, že Povodí Moravy nám povolí šlapadla. Nevíme ale, kolik by jich mohlo na tak malé ploše jezdit. Máme stále relativně otevřené možnosti,“ popsal Korec.

„Z našeho pohledu nejsou žádné překážky, které by bránily rekreačnímu využití nádrže, pokud nepovedou k ohrožení kvality vody či zhoršení odtokových poměrů v lokalitě,“ podotkl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař s tím, že by město mělo oslovit například i rybáře, kteří nádrž využívají.

Přehradu vypustí zřejmě až příští rok

Nové využití může být otázkou několika dalších let. Nejdříve bude třeba vymyslet záměr, pak zpracovat projekt, povolit ho a uskutečnit. Navíc vše musí jít postupně.

Nejdříve se musí odstranit loď, která řadu let sloužila jako oblíbená restaurace. Město ji koupilo od její majitelky za 2,5 milionu korun a vypsalo teď soutěž na firmu, která ji rozebere a ekologicky zlikviduje. Vyjde to na asi dva miliony korun.

Lidé už si kávu ani zákusek v Bárce nedají. Loď natrvalo zmizí z přehrady. (květen 2024)

Vedení Zlína uvažovalo i o tom, že by celou loď nebo její části využilo jinde. To ale nejde. „Loď má trup vylitý betonem, takže se nedá vytáhnout a převézt jinam,“ řekl Brada. Práce měly původně odstartovat letos v létě, ale během letních prázdnin bude město opravovat chodník a část cesty vedoucí po hrázi přehrady. Takže s odstraněním plavidla se začne až na podzim.

Pak přijde na řadu vyčištění dna přehrady. Město chce nejprve nachystat projekt, což ale letos zřejmě nestihne a voda se vypustí z nádrže až příští rok.

„Doufáme, že bude pořádná zima. Pokud by nebyla, tak nám bahno nevyschne tak, jak potřebujeme. Tím pádem by to muselo zůstat vypuštěné přes další zimu. Než se bahno začne bagrovat, tak je potřeba, aby bylo co nejsušší,“ poznamenal Korec.

Potok poteče provizorním korytem

Práce na vyčištění zaplatí radnice. Zjišťuje i možnosti získání dotací, například od Státního fondu životního prostředí. Celkové náklady odhaduje na minimálně třicet milionů korun včetně rekultivace okolí vodní plochy.

„Bavíme se o tom, že by dotační titul poskytl dvacet, nebo třicet procent nákladů, což není zase tolik. Ale pořád je to lepší než nic,“ podotkl Korec. Termín zahájení čistění přehrady může záviset právě i na tom, jestli magistrát s žádostí uspěje.

Povodí Moravy by se po vypuštění mělo postarat o opravu bezpečnostního přelivu a kaskády. „Vnímáme proto jako účelné, aby byly oba projekty koordinovány a práce probíhaly tak, aby nádrž nemusela být vypuštěna opakovaně,“ zmínil Chmelař.

Samotné čištění přehrady přitom nebude jednoduché. Budou se z ní muset odstranit náletové dřeviny a postavit sjezd pro těžkou techniku. Pak dojde k jejímu vypuštění, ale bude přitom potřeba vybudovat provizorní koryto Kudlovského potoka přes plochu nádrže.

Přes zimu by měly vymrznout sedimenty na dně, následně se začnou těžit a odvážet. Udělá se i pyrotechnický průzkum, vybuduje sedimentační jímka a upraví břehy s úkryty vodních živočichů. Potom se nádrž znovu napustí.

Přehrada vznikla v letech 1931–32 jako zdroj vody pro hašení požárů. Dnes plní estetickou funkci a je rybářským revírem. Při kolaudaci měla objem téměř 28 tisíc metrů krychlových, její kapacita je teď ale kvůli vrstvě bahna menší.