Kvůli svému pohlaví jsem propadala beznaději, říká zpěvačka Billie Eilish

„Cítila jsem kdysi naprostou bezmoc a beznaděj. A to jen proto, že jsem dívka, mnohdy jsem si kvůli tomu i poplakala. Nevěřila jsem, že se dostanu tam, kde jsem teď,“ svěřila se Billie Eilish.

Toto přiznání učinila zpěvačka poté, co ji BBC zařadila do svého seznamu top 100 žen roku 2022, který oslavuje inspirativní a vlivné ženy z celého světa. „Byly doby, kdy jsem cítila naprostou beznaděj. Proč? Protože jsem neměla ke komu a čemu vzhlížet a necítila jsem od společnosti žádný respekt k dívkám zpěvačkám,“ uvedla.

„Myslela jsem, že nikdy nebudu moct mít takové koncertní show, jaké teď mám. Že nikdy nebudu moct být tak svobodná a divoká, jaká opravdu jsem. A vystupovat tak na veřejnosti. Soustředit se hlavně na svůj hudební výkon, ne na vzhled. Myslela jsem popravdě, že se to nikdy nestane,“ dodala zpěvačka.

Billie Eilish ve videoklipu k singlu Lost Cause

V otevřeném rozhovoru pro televizní stanici BBC Three se rozpovídala i o tom, jak vnímá spojení mužské a ženské stránky své osobnosti. „Nejsilnější si připadám, když se cítím nejmužněji. Sílu však dokážu najít i v ženskosti. Je to taková rovnováha obojího,“ říká.

V souvislosti se současným hudebním průmyslem Billie Eilish v rozhovoru zmínila, že ženy v něm ušly dlouhou cestu. „To, jak se v tomto odvětví v současnosti mnohé ženy naprosto vymykají všemu, co tu bylo kdysi, je podle mě opravdu vzrušující,“ popsala.

„Vypadají jinak, chovají se jinak a mají úplně jiný styl. Teď je to taková velmi široká škála a je hezké to vidět. Je to osvěžující a nové a nikdy dříve to tak nebylo. Je opravdu skvělé být toho součástí,“ dodala Eilish.

Billie Eilish je dcerou herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od svých jedenácti let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro Eilish napsal její bratr Finneas, vydala v roce 2016.

V roce 2019 se svěřila s tím, že trpí spánkovou paralýzou a už v dětství jí byl diagnostikován Tourettův syndrom. Promluvila i o tom, že kvůli stalkerům ji doma v noci musí hlídat bodyguardi.