Sterilizace, bělení, dezodorace. Japonská firma z použitých plen vyrábí nové

Japonský výrobce hygienický produktů začal prodávat plenky pro dospělé i děti o víkendu, a to v obchodních centrech na ostrově Kjúšú, informoval portál The Guardian s odkazem na japonský deník The Mainichi.

Společnost při recyklaci využívá speciální technologie, která musí plenky zbavit mimo jiné zbavit bakterií a pachů. „Dostali jsme souhlas od odborníků na hygienu,“ uvedl Cutomu Kido, šéf společnosti Unicharm.

Jak recyklace funguje Firma na svém webu popisuje, že nejprve jsou použité plenky jemně rozmělněny, vyprány a následně jsou od sebe odděleny materiály, zejména buničina a superabsorbční polymer (SAP). Podle společnosti jsou nicméně v této fázi materiály stále znečištěné a zapáchající, a proto je buničina ošetřena ozonem, aby se zničily bakterie. SAP je ošetřen kyselinou, která obnoví absorpční schopnost. Po těchto úpravách se buničina i SAP stávají dostatečně čisté a bezpečné, aby mohly být znovu použity k výrobě nových jednorázových plen. Schéma horizontální recyklace podle společnosti Unicharm (25. dubna 2024) Zdroj: Unicharm

Firma začala vyrábět recyklované plenky pro dospělé v roce 2022 a zpočátku je poskytovala nemocnicím a pečovatelským zařízením. Sortiment, který je nyní k dispozici, zahrnuje i plenky pro děti. „Zákazníci, kteří tyto produkty používali, uvedli, že jsou pohodlné a necítili žádné odlišnosti od těch běžných,“ stojí v prohlášení.

Balík obsahující 42 plen pro děti stojí podle serveru The Mainichi 1 078 jenů (165 Kč) a je o něco dražší než běžné jednorázové pleny.

V Japonsku klesá poptávka po dětských plenkách, jelikož v zemi se rodí méně dětí. Například japonská společnost Oji Holdings minulý měsíc oznámila, že v letošním roce skončí v zemi s výrobou dětských plen. Namísto toho se zaměří na pleny pro dospělé.