Mám specifický blbohumor. S partnerkou si musíme sednout, říká Marek Lambora

Začal jste točit filmy asi před osmi, devíti lety, ale vystřelil vás až seriál Slunečná, je to tak?

Asi ano, do takového toho širšího povědomí jsem se opravdu dostal až se Slunečnou. I když jsem toho myslím natočil dost jak na škole, tak potom když jsem nastoupil do Divadla na Vinohradech. Ale tohle udělalo asi nejvíc.

Díky tomu jste se ale dostal do jisté kategorie idolů dívek a žen, lichotí vám to?

Ono je to fajn, když je člověk oblíbený, když ho lidé mají rádi, ale nepřikládám tomu nějakou veledůležitost, že bych se každé ráno zhlížel v zrcadle a přemýšlel o tom, jak moc jsem dneska idol. (smích)

Popularita s sebou nese i zájem novinářů, není to někdy otravné? Ptají se pořád na to samé.

Přesně! (smích) Ale chápu to, každý si dělá rozhovor pro to své médium a své čtenáře, ale ano, odpovídám povětšinou stále dokola na to samé a někdy už je to trošku vysilující. Vždycky si musím uvědomit, že ne každý četl všechny mé rozhovory. Ale jsou i různé situace, kdy s tím člověk nepočítá, jste třeba na rande nebo s rodinou, a tam už pak trochu řeším, jestli je to můj osobní čas, nebo ho můžu někomu věnovat. Nikdy se mi nestalo, že bych byl na lidi nepříjemný, ale už si umím říct, že teď se to nehodí.

Měl jste období, kdy jste byl nadšený, když vás oslovil novinář na rozhovor?

Já to měl možná opravdu trošku jinak. Ona ta Slunečná v covidu udělala opravdu velký boom a pro mě to nebyla vzestupná křivka, že se postupně dostáváte do povědomí lidí. Bylo toho najednou strašně moc, když to přeženu, tak z nuly na sto. A taky jsem s tím chvíli bojoval. Až teď, po několika letech, můžu říct, že jsem se s tím naučil pracovat a že už mi to nedělá problém. Člověka na to nikdo nepřipraví, co všechno to s sebou nese.

Ale zase jste měl štěstí, že po takovém rozjezdu se to nezastavilo a jel jste dál, přicházely nabídky na další role.

Tak to zaplať pánbůh ano. I když hodně lidí mě nějakou dobu mělo zaškatulkovaného jako Janka Linharta ze Slunečné. Ale myslím, že jsme s mojí manažerkou Gabrielou měli jasný cíl, abych nezůstal jen tím Jankem ze Slunečné, že už jsem toho natočil dost, abych se z té škatulky vymanil.

Naskočil jste třeba do seriálu Specialisté, kde jste svým způsobem nahradil Jakuba Štáfka. Teď najednou zase odcházíte, proč?

Není na tom nic složitého – je to „dlouhoběžka“. Takové natáčení je hodně náročné a já se rok a půl věnoval Specialistům a neměl jsem moc čas na nic jiného. Není v tom žádná zášť nebo že bychom se nepohodli, to vůbec. Vytvořil jsem tam nějakou postavu, snažil jsem se ji udělat dobře, ale čas nazrál na jiné projekty. Občas mě lidé zastavují a říkají, že mě měli rádi. To potěší, ale fakt bych to všechno teď dohromady neskloubil.

Tím pádem jste měl čas i na roli v pohádce Zlatovláska – hrajete Štěpána, kamaráda hlavního hrdiny Jiříka. Chtěli vás na tuhle roli na první dobrou? Nebyla ve hře i role hlavní?

Tak to vážně nevím, já jsem šel na kamerovky na Štěpána. A jsem za tu roli rád. Když jsem nad tím nedávno přemýšlel, tak jsem si říkal, že kdyby mi nabídli Jiříka, tak nevím, jestli bych to vzal. Princem jsem hlavně v pohádce Princezna zakletá v čase a taky bych se nerad „zaprincoval“. Role Štěpána se mi hraje dobře, on není zase až tak upřímný kamarád, je tam trošku závisti a vyrovnává se s nepříznivými situacemi po svém. Takže mě to baví, hrát řekněme ne na první dobrou hodného kluka.

Je to váš první záporák?

To ne, ale nutno dodat, že Štěpán není zase úplný záporák. Je to normální kluk, kterého moc věcí nebaví, u ničeho extra dlouho nevydrží, a tak se snaží ze všeho rychle vykroutit. Není prvoplánově zlej, ale vlivem okolností nakonec svého kamaráda zradí. V tom je to negativní postava. A to mě strašně baví. Jsem typ na kladné postavy a baví mě vylézt z té své komfortní zóny a zkoušet něco jiného.

S hercem Tomášem Webrem, který hraje Jiříka, jste si sedli, že? Během natáčení jste na sociálních sítích postovali vtipná videa a je vidět, že jste opravdu veselá dvojka!

Ano, musím říct, že jsme si sedli. Jsme si věkově blízko a máme podobný smysl pro humor. Takže jsme to naše natáčení tak nějak společně problbnuli. A oběma se nám líbí naše princezna Zlatovláska. (smích)

A jaká dívka by se líbila Marku Lamborovi v reálném světě?

Musí být vtipná. Já mám takový specifický blbohumor a když si sedneme a zasmějeme se, tak je to pro mě základ. A samozřejmě chemie. Ale už je mi asi jedno, jak dotyčná vypadá.

Takže to nemusí být jako dříve – aby jako dobrá hospodyňka uměla uvařit, uklidit, vyprat…

Pro naši generaci už to nejsou ty hlavní atributy. Jídlo si můžeme objednat v restauraci a prát umím. (smích) Ale neříkám, že se to s věkem nezmění. Nicméně ten humor, ten tam bude muset být, ať je mi třicet, nebo padesát.

Tahle Zlatovláska se od té původní trochu liší, je to tak?

Je to pořád ten klasický příběh, který znají skoro všechny generace, ale scenáristka Lucie Konášová to pojala zase trochu jinak. Je tam spousta akčních scén, spousta zvířátek, máme pejsky, koně, papouška, osla, mravence, lišku, různé ptáky. Někdo ze štábu spočítal, že s námi točí více než 40 zvířat. Třeba pejsek Štístko, který s námi putuje, je šíleně šikovnej, je to jeden z nejlepších psů vycvičených na tyhle speciální úkoly. A bylo vtipné, jak jsme se museli všichni tři – já, Jiřík a Štístko – společně sžít. Pes Borego, který hraje Štístka, byl na začátku trochu zaražený, ale postupně se rozdováděl a přišli jsme na to, jak ho dostat do pozic, které na tu kameru potřebujeme. Teď se řekne „akce“ a je vidět, že ožije a čeká, co má udělat.

Jak jste na tom se zvířátky vy?

Doma zatím nic nechovám, neměl bych na zvíře čas. Mám rád rysa, ale ten se doma chovat nesmí. Takže kdyby, tak my jsme vždycky byli kočičí rodina, tak by se mi líbila třeba Mainská mývalí kočka, je majestátní, má pořádné packy... Ale mám rád i pejsky.

Vaše role má na hlavě zajímavý účes, takový hrnec…

No dovolte! (smích) To byl v té době naprosto top účes! To se nosilo, to bylo moderní.

Moc vám to ale sluší v letošním kalendáři Proměny fantazie, který jste fotil s fotografkou Lenkou Hatašovou. Baví vás focení?

To byla pěkná spolupráce. S Lenkou jsme už několikrát fotili, tak mě oslovila znovu. Celý kalendář byl takovým propojením fotografií s umělou inteligencí, kde Lenka chtěla ukázat, jak se dá AI smysluplně využít ve fotografické tvorbě. A ještě s charitativním podtextem, protože se to fotilo pro nadaci Archa Chantal.

Jste i poměrně vlivný influencer, aktuálně například propagujete zdravou bezmasou stravu.

Obecně maso miluju, ale občas si dávám i nějaký bezmasý den, protože to tělu uleví. Proto jsem se dal třeba do propagace rostlinných variant. Myslím, že udělat si jednou dvakrát týdně salát je dobré pro tělo i planetu. Vařit vcelku umím, jsem ovšem sváteční kuchař.

Baví vás to na těch sítích?

On ten influencing je fajn, když s tím člověk umí pracovat. Ale já to zatím používám nejvíce k propagaci své práce. Občas nějaké spolupráce mám, ale myslím si, že by si všichni influenceři měli dávat bacha na to, co propagují. S přibývajícími sledujícími přichází totiž nějaká zodpovědnost. Já se nad tím vždycky zamýšlím, pro koho to je, kam to doputuje, jak to propagovat, jestli vůbec. A taky aby to se mnou nějak korespondovalo. Musí mi to dávat smysl.

Blíží se léto, vaše fanynky budou na sítích určitě sledovat i vaše prázdninové aktivity, co máte v plánu?

Mám v plánu vyrazit surfovat. To musím stihnout minimálně jednou ročně, takže ani tento rok tomu nebude jinak. Mimo surf a oceán zatím ještě nevím.

A v nové sezoně? V lednu přijde do kin Zlatovláska, ale co se bude dít v životě Marka Lambory do té doby?

Po natáčení se vrhnu do zkoušení muzikálu Beetlejuice v Hudebním divadle Karlín, na který se těším. Očekáváme, že připravíme obrovskou show, budeme dělat všechno pro to, aby se nám to podařilo. A pak mě čeká natáčení osmidílného seriálu. Takže do premiéry toho stihnu poměrně dost. (smích)