K povolání přivedla herečky i sestry. Sabina Laurinová o rolích, úrazu i nadhledu

Jako zdravotní sestra Mery z Modrého kódu chytla fanoušky tak za srdce, že když v seriálovém příběhu mělo dojít na její smrt, televize dostávala výhrůžné dopisy a žádosti, aby scéna hrdinčina posledního vydechnutí byla přetočena. Místo, kde Sabina naopak stále žije naplno, je divadelní jeviště, na kterém dostává zasloužený prostor její velký komediální talent.

Scházíme se na Barrandově, kde, počítám-li dobře, žijete už přes půlku svého života. Jste na místo svého bydliště fixovaná, nebo si bez problémů zvyknete v podstatě kdekoli?

Stěhovala jsem se za život vlastně jen párkrát, nejsem tedy příliš zvyklá fungovat mezi nevybalenými krabicemi, na novém místě se nezabydlím lusknutím prstu a určitě je pro mě důležité mít svůj stálý přístav, protože my herci žijeme tak trochu jako námořníci. Stejně jako oni jsme často na cestách, s představeními křižujeme celou republiku, vyrážíme za diváky do míst jejich domovů… A podobně silný vztah mám také k zemi, ve které jsem se narodila, mám tu svoje kořeny, rodinu, přátele a všechno, co je mi blízké. Miluju cestování, ráda poznávám nové, mám ráda i ty zájezdy s divadlem do různých koutů republiky, ale bez pevného bodu, kterému můžu říkat domov, bych si připadala ztracená.