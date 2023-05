Tváří Staropramenu je herec Orlando Bloom. Reklama poběží za hranicemi

Spojení Staropramenu s americkým hercem přichází v době, kdy společnost Molson Coors pokračuje v růstu. Pivovar působí nejen na evropských trzích, ale také v Asii.

Společnost rovněž letos na trh ve Velké Británii, Irské republice a v některých částech střední a východní Evropy uvedla nealkoholickou variantu svého piva.

„Společnost Molson Coors v poslední době do značky investuje nemalé finanční prostředky, aby podpořila růst v celé své distribuční oblasti,“ říká Debbie Macková, ředitelka pivních značek divize Molson Coors pro Evropu, Střední východ, Afriku a Asii a Tichomoří.

Značka Staropramen je podle ní především oslavou prvotřídních odborných znalostí. „Kdo jiný by ji měl lépe reprezentovat než celosvětově uznávaný herecký talent, jakým je Orlando?“ dodává.

Kampaň a partnerství s Bloomem jsou podle ředitelky oslavou místa, kde se Staropramen zrodil, a vztahu piva k těm, kteří oceňují odbornost.

Od znalců znalcům

Nový televizní spot natočený v Praze je další fází kampaně značky Staropramen „Brewed by Experts for Experts“, která byla zahájena v roce 2022. Kampaň se zaměřuje na úspěchy značky Staropramen v místě, jež mnozí považují za hlavní město piva, podle ředitelky staví toto pivo do pozice synonyma pivovarské odbornosti.

„Praha je domovem nejlepších světových pivovarnických odborníků a patří k nejvybíravějším a nejpřísnějším pivním kulturám na světě,“ říká Macková. Bloom je podle ní pro Staropramen ideálním partnerem a je mistrem svého oboru, stejně jako naši sládci. „Navíc má herec k Praze zvláštní vztah, protože zde několik let žil a pracoval,“ dodala.

Nová reklama se odehrává v Praze a Bloom v ní vysvětluje své vazby na město a vznik pivní kultury. Cestuje po nejvýznamnějších místech města a odhaluje tajemství pražského piva, které vzniká ve Staropramenu.

„Jsem rád, že mohu reprezentovat tak kvalitní produkt, jako je Staropramen. Myslím, že je důležité spolupracovat se značkami, které praktikují to, co hlásají. Tým Staropramenu hodně mluví o kvalitě a odbornosti, a když na to přijde, je to skvělé pivo, které vaří neuvěřitelně talentovaní lidé,“ říká Bloom.

V Česku skoro doma

Od roku 2019 herec Orlando Bloom v české metropoli natáčel fantasy hororový seriál Léčka (orig. Carnival Row) pojednávající o čtvrti, ve které se ztrácejí lidé. V Praze strávil několik měsíců a navštívil i místní bary, hospody a nenechal si ujít ani hokejový zápas s Jaromírem Jágrem.

„Praha je nádherné město plné úžasných lidí, ale je těžké se jim zavděčit, pokud jde o pivo,“ říká Bloom. Staropramen uspokojuje toto náročné publikum už více než sto let, což vypovídá o tom, jak je dobré, uvedl v tiskové zprávě.