Pivní expert Orlando Bloom. Staropramen ukázal klip s hollywoodskou hvězdou

Herec se ve spotu objevuje na nejikoničtějších pražských místech, až na konci zamíří právě ke smíchovskému pivovaru, odkud ho nakonec stejně vyhodí, a tak mu nezbývá nic jiného, než ochutnat Staropramen na vlastní kůži. Bloom v klipu vysvětluje své vazby na město, a především zdůrazňuje českou pivní kulturu, která se tu v průběhu let vytvořila.

Prostřednictvím partnerství se Staropramenem se hollywoodská hvězda Orlando Bloom stala ambasadorem značky. Televizní spot se natáčel na nejrůznějších lokacích v centru Prahy.

V polovině května oficiálně odstartovala mezinárodní kampaň s názvem Brewed by Experts, for Experts, do které bude zahrnutá nejen televizní reklama, ale i sociální sítě, mediální podpora a OOH (venkovní reklama). Zaměřuje se na více než 150letou historii značky Staropramen, jejíž pivo se dodnes vaří na pražském Smíchově. Hlavním sdělením kampaně je představit Prahu jako centrum pivní kultury a oslavit všechny ty, kteří ctí tradice a pivovarnické řemeslo.

Kampaň oslavuje nejen kvalitu piva Staropramen, ale i odbornost všech, kteří si ho rádi vychutnají a umí poctivé české pivo ocenit. To potvrzuje i sám Bloom: „Prahu jsem si zamiloval, když jsem tam několik let žil a pracoval. Jsem rád, že jsem se mohl spojit s kvalitní značkou, která si stojí za svými hodnotami. Staropramen ctí tradice a řemeslo, jejich pivo vaří výborní sládci, experti ve svém oboru. Spolupráce se značkami, které skutečně dělají to, o čem mluví, mi dává smysl.“