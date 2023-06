Propagátor českého piva Orlando Bloom se rozhodl na čas abstinovat

„Slíbila jsem to. Na tři měsíce,“ vysvětlila Katy Perry v časopisu People, proč od března nepila alkohol. Rozhodli se s Bloomem pro „reset“. Podle zpěvačky je to skvělý způsob, jak nechat své tělo zregenerovat. Po třech měsících úplné abstinence se už nechtějí vracet k častému pití alkoholu. Dopřejí si ho jen o víkendech.

První impuls k detoxu byla prý Bloomova práce na novém filmu. „Udělali jsme to, protože natáčí film v Londýně a stojí ho to hodně soustředění a já jsem mu chtěla být oporou. Je opravdu těžké cokoli takového dělat, ať už je to očista nebo reset, když to nedělá i váš partner. Když do toho jdete spolu, je to mnohem jednodušší,“ popsala.

Orlando Bloom abstinoval od března, tedy i v době, kdy vyšla jeho reklama na Staropramen, kterou natočil v Praze.

„Jsem rád, že mohu reprezentovat tak kvalitní produkt, jako je Staropramen. Myslím, že je důležité spolupracovat se značkami, které praktikují to, co hlásají. Tým Staropramenu hodně mluví o kvalitě a odbornosti, a když na to přijde, je to skvělé pivo, které vaří neuvěřitelně talentovaní lidé,“ řekl ke svému účinkování v reklamě Bloom, který v Česku několik měsíců pobýval kvůli natáčení seriálu Léčka a oblíbil si Prahu i jiná místa.

„Praha je nádherné město plné úžasných lidí, ale je těžké se jim zavděčit, pokud jde o pivo,“ dodal.