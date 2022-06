Něco se odpustit nedá, říká Iveta Vítová. Krátce po narození syna se rozvádí

„Už dlouho jsme se nikde neobjevovali spolu a novináři se samozřejmě začali ptát. Napsala jsem pak na Instagramu v den mých 39. narozenin, že je to pro mě takový můstek a začátek nového života,“ popisuje Iveta Vítová Lutovská v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Moc se teď těším na to, až se s dětmi přestěhujeme. To bude myslím takový další mezník v mém životě. Začneme s dětmi někde jinde a od nuly,“ plánuje moderátorka TV Nova a vítězka České Miss 2009.

Momentálně by si měla užívat rodičovskou dovolenou. Manžel Jaroslav Vít ji však opustil krátce po narození jejich druhého dítěte a tak místo toho řeší rozvodové papíry.

„Spravit se to už mezi námi nedá. Jsou věci, které se přejít nebo vrátit nedají. Něco se zkrátka odpustit nedá. Těším se, až toto období bude za mnou, udělá se za tím velká tlustá čára a už nebudeme manželé, ale jen rodiče našich dětí. Věřím tomu, že budeme dobří rodiče,“ myslí si Vítová Lutovská, která má s podnikatelem osmiletou dceru Anetu a teprve desetiměsíčního syna Matěje.

„Anetka chodí do druhé třídy, ví o tom. Zpočátku jsem se snažila, aby to pro ní bylo co nejméně náročné. Ale děti jsou chytré a vnímají daleko více, než si my rodiče myslíme,“ říká moderátorka s tím, že se s manželem chce rozejít hlavně v klidu.

„Manžel byl ne vždy doma, takže jsme s dcerou víceméně stejně fungovaly hlavně spolu. Zas taková změna to pro ni tedy není. Byla hodně zvyklá na to, že máma zastává doma hodně věcí a táta byl pořád v práci nebo na firmě. Zpočátku to tedy ani nezaregistrovala, že s námi už vlastně nebydlí. Když už to byly delší intervaly, řekla jsem jí, jak to je,“ dodává Iveta Vítová Lutovská, která se původně chtěla již brzy vracet na televizní obrazovky. Nyní má ale vzhledem k okolnostem v plánu prodloužit si neplánovaně rodičovskou dovolenou.

Za podnikatele Jaroslava Víta se modelka provdala v roce 2011 po ani ne roční známosti. O dva roky později se jim narodila dcera Aneta.

Před manželstvím s Jaroslavem Vítem byl devět let partnerem moderátorky Radovan Hynek. Když se miss rozhodla v roce 2010 vztah ukončit, bývalý přítel jí tehdy začal veřejně vyhrožovat, že si sáhne na život.