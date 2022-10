Věřit chlapům bude pro mě velký problém, říká po nevěře manžela Iveta Vítová

„Věřím, že to nejhorší je už za mnou. S manželem se dosud stále nějakým způsobem dohadujeme, to ale k životu po rozchodu asi patří. Věřím, ze už to brzy ustane,“ svěřila se Iveta Vítová v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Moderátorka by si měla momentálně užívat rodičovskou dovolenou. Manžel Jaroslav Vít ji však opustil krátce po narození jejich druhého dítěte, syna Matěje. A tak místo toho letos řeší rozvodové papíry.

„Ve volných chvílích chodím po právnících a vydělávám teď převážně na právníky,“ říká Vítová, která se i s dětmi odstěhovala z manželova domu a ráda by se vrátila ke svému původnímu příjmení Lutovská.

„S Vítem už nemám nic společného. Ale mé děti jsou Vítová a Vít a nechci se jmenovat jinak než ony. Nechám si tedy obě příjmení, budu Vítová Lutovská. Samozřejmě doufám, že neskončím do osmdesáti let sama jen s dětmi. Miluji je a myslím si, že by si zasloužily kompletní rodinu. Nejen maminku,“ vysvětluje.

„Spálila jsem se, ale a bojím se, že bude pro mě do budoucna těžké věřit chlapům. To myslím bude můj velký vnitřní problém. Ta důvěra,“ dodává Iveta Vítová.

Za podnikatele Jaroslava Víta se modelka provdala v roce 2011 po ani ne roční známosti. O dva roky později se jim narodila dcera Aneta, loni v červenci syn Matěj.

Před manželstvím s Jaroslavem Vítem byl devět let partnerem moderátorky Radovan Hynek. Když se miss rozhodla v roce 2010 vztah ukončit, bývalý přítel jí tehdy začal veřejně vyhrožovat, že si sáhne na život.