Dětem jsem se moc nevěnoval, přiznal Duchovny. Léčil se ze závislosti na sexu

„Když byly moje děti malé, opravdu hodně jsem pracoval. Uznávám, že to je něco, co jsem mohl změnit. Na druhou stranu je ale přece skvělé být pro dítě vzorem člověka, který se angažuje ve svém životě. Možná by taky nebylo nejlepší, věnovat sám sebe a celou svou existenci jen dětem. Určitě nejsem dokonalý rodič, ale své děti moc miluji,“ svěřil se David Duchovny v rozhovoru pro magazín People.

Duchovny a jeho bývalá žena Téa Leoni nedávno společně oslavili 22. narozeniny jejich syna Kyda Millera Duchovnyho. Mají spolu také dceru Madelaine West Duchovnyovou (25), která si loni zahrála například v seriálech Painkiller (Zabiják bolesti) a Saint X (Smrt v Karibiku).

Také v podcastu Fail Better promluvil herec o vztahu ke svým dětem. „Cítil jsem se svými dětmi vždy bezpodmínečně milován. A i já je bezpodmínečně miluji. Už jen to, že jsou na světě, mě naučilo tomuto oboustranného stoprocentnímu pocitu čisté lásky. Myslím, že neexistuje nic hlubšího nebo smysluplnějšího, než právě tohle,“ popsal.

Czech Street Festival: David Duchovny a Téa Leoni (New York, 4. října 2008)

Přiznal také, že jako rodič se bude vždy cítit nedostatečně. „Možná jsem byl nakonec dobrý rodič, protože z mých dětí vyrostli skvělí lidé. A pravděpodobně si o mně také chtějí myslet, že jsem dobrý rodič a ne to, že jsem selhal. Určitě jsem udělal některé věci špatně a nasekal jsem pár chyb, ale to my všichni. Snažím se na sebe nebýt tak tvrdý,“ dodal.

David Duchovny prý nikdy nechtěl, aby jeho děti byly „privilegované“ a měly zametenou kariérní cestičku. „To by byl nudný život. Měl bych pro ně chtít spíš různé nástrahy a překážky, aby se občas musely překonávat. Měl bych pro ně chtít velké úspěchy i drobné neúspěchy. Proto se snažím jim ukázat, že nejlepší věci pocházejí z těch nejtěžších zkušeností, jak se mi už několikrát osvědčilo,“ vysvětluje.

S manželkou Téou Leoni se herec rozešel v roce 2008, několik měsíců předtím, než absolvoval odvykací kúru kvůli závislosti na sexu. V roce 2009 se opět dali dohromady. V roce 2011 se rozešli podruhé, rozvod byl dokončen v roce 2014.

