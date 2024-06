Sexy role jsem si měl užít. Teď jsem ochablý a plešatějící, říká Jude Law

Law v roce 1999 ztvárnil playboye Dickieho Greenleafa ve filmu Talentovaný pan Ripley po boku Matta Damona a Gwyneth Paltrowové, v roce 2006 pak hrál například sexy šarmantního vdovce v romantické komedii Prázdniny s Cameron Diazovou a Kate Winsletovou.

„Neměl jsem pocit, že bych opravdu někdy tíhl k tomu hrát fešáka, ale byly role, které vyžadovaly přitažlivou energii. Snažil jsem se hrát navzdory svému vzhledu, když jsem byl dvacátník, a teď, když jsem ochablý a plešatějící, přál bych si, abych si to tehdy mnohem víc užil,“ řekl Jude Law magazínu DuJour.

Jude Law ve filmu Talentovaný pan Ripley (1999)

Nyní hraje krále Jindřicha VIII. na sklonku života. V nadměrném kožichu je zestárlý s dlouhým prošedivělým plnovousem a hlubokými vráskami. Dokonce se snaží zůstat věrný panovníkově pověstnému tělesnému zápachu.

„Četl jsem několik zajímavých zpráv o tom, že jste cítili Jindřicha o tři pokoje dál. Jeho noha strašně hnila. Maskoval to růžovým olejem. Myslel jsem, že by to mělo velký dopad na roli, kdybych hrozně smrděl… Bylo osvěžující, že jsem se nemusel snažit jakkoli být přitažlivý. Bylo uspokojující, že jsem se nemusel přepnout,“ dodal Law.

Se zápachem mu pak pomohla specializovaná parfumérka. „Vyrábí nádherné vůně a také hrozné vůně. Nějak vymyslela tu mimořádnou kombinaci krve, výkalů a potu. Zpočátku jsem to používal velmi nenápadně,“ prohlásil Law s tím, že pak se stříkal bez rozpaků.

Štáb uznal, že hercova snaha účinkovala. „Když přišel na natáčení, bylo to prostě hrozné,“ prohlásil režisér Karim Aïnouz.