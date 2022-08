V postelových scénách jsem zaučovala Šťastného i Vaculíka, říká Andrlová

„Honza vypráví, jak mě celou dobu miloval, ale trošku taky lže, musím říct. Uvedeme to na pravou míru. Já jsem byla v té době velmi zamilovaná, a on byl v té době taky velmi zamilovaný do úplně někoho jiného. Takže to byla láska platonická, a protože nebyla opětovaná, zůstala platonickou,“ okomentovala herečka verzi Jana Čenského.

Herec se nedávno také pochlubil, že s Ivanou Andrlovou natáčel pro inscenaci Příliš mladí na lásku i postelovou scénu, která byla jeho první. Podle herečky ovšem Čenský nebyl jediný, koho v „hrací“ posteli zaučovala.

„Já jsem byla vždycky v roli zaučovatelky. Nejdřív to byl Honza Čenský, pak Honza Šťastný a pak Lukáš Vaculík. Když se mnou točili velké role, já už byla známá, a oni začínali. V pohádce Za humny je drak byl Honza Šťastný tenkrát ještě na gymnáziu a teprve nastupoval na DAMU. V tom filmu točil dva dny mého nápadníka, byla tam svatba, hostina a měli jsme se políbit a na to si musel dát dva panáky,“ začala vyprávění herečka.

27. července 2022

„Vaculíka jsem zase zaučila ve Větru v kapse. To byl jeho první veliký film. Tam jsme taky měli postelovou scénu, kdy za mnou Lukáš vylezl oknem do vily. Byli jsme pod peřinou, Lukáš byl nahoře nahý, ale na nohou měl džíny, protože se styděl svléknout,“ vzpomínala Andrlová na období, kdy šla z role do role.

V poslední době se jí ovšem role v televizních inscenacích vyhýbají. To se teď díky novému seriálu na Primě změní. „Po dlouhé době budu v seriálu. Jsou to Dobré zprávy. Někteří mí kamarádi ale říkají, že když tam bude Andrlová, brzy to skončí. Já jsem totiž pechfógl. Hrála jsem v jednom seriálu, a dostala jsem nabídku na větší roli v jiném seriálu, tak jsem se z toho menšího nechala vypsat. Ale ten větší měl být osmdesátidílný a najednou po sedmadvaceti dílech ze dne na den skončil. A neměla jsem nic,“ prozradila.

„Pak jsem nastoupila do jiného seriálu, šestnáctidílného, který byl údajně napsán pro mě. A v pátém díle mě přejelo auto,“ popsala svoji smůlu na role poslední doby Andrlová a se smíchem dodala: „Ve Zlíně mi odhalili hvězdu na chodníku slávy před kinem, které se bude bourat. A to je celej můj život.“