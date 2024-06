Ještě nejsem tak stará, říká miss Renáta Gorecká. Podniká v zahraničí

V roce 1990 jste se stala Miss Československo. Když se za tím dnes ohlédnete, je to ve vás stále živé?

Už je to skoro jako sen. I když se dívám do zrcadla, tak si říkám, že už to není ono (smích). Ale je to krásný sen, pořád si to člověk dobře pamatuje. Říkám si, že to byla taková trampolína do života. Hodně mi to dalo a jsem ráda, že jsem to absolvovala.

Co vám dnes chybí z počátku devadesátých let? Vysoko vykrojené plavky, těžký make-up či seriál Pobřežní hlídka?

Abych pravdu řekla, tak nic moc! Asi jen ta svěžest, kterou jsem měla tehdy. A vlasy. Teď už je takové jako kdysi nemám.

Po vítězství v soutěži krásy jste přesídlila do Švýcarska...

Přesně tak, ano. A po jedenácti letech bydlení ve Švýcarsku jsem se vrátila do Polska. Teď jsme s manželem zpátky asi šest let. Bydlíme ve Varšavě a podnikáme tam.

V jakém oboru?

Hotely a restaurace. Máme s manželem tři rekreační hotelové komplexy. Ten třetí tedy právě teď stavíme v Krkonoších a dva už máme na jihu Polska. Zveme turisty ze Slovenska, protože je to blízko slovenské hranice. Teď budeme moci expandovat a zvát taky hosty z Čech.

Renáta Gorecká z Českého Těšína byla 31. března 1990 zvolena Miss Československo v ostravském Paláci kultury a sportu.

Když se nad tím zamyslíte, měla jste v lásce šťastnou ruku? Jak dlouho jste s vaším manželem?

Právě jsem to nedávno počítala. Už jsme spolu přes šestadvacet let. Máme tři děti a jsme šťastní. Takže ano, v lásce jsem měla dobrou ruku a v podnikání taky.

Určitě jste také cílevědomá, protože by do vás možná málokdo řekl, že jste trojnásobnou maminkou. V čem tkví vaše tajemství? Je to genetika, nebo poctivě cvičíte a nepřejídáte se?

Je to asi všechno dohromady. Genetika možná nejméně. Snažím se opravdu aktivně cvičit. Hraji golf, tenis, běhám, cvičím... I proto, že mám dvě dospívající děti, tak musím být dost aktivní.

Ono se často říká „Jak to děláte, že vypadáte tak dobře?“ Ale není to hodně také o celkovém nastavení mysli?

Je! A já to říkám pořád. Když se člověk cítí být mladý, tak mladým je. Právě jsem to tu před chvílí říkala manželovi. Oznámila jsem mamince, že letím do Prahy na třicáté výročí Miss a maminka se divila a opravila mě, že je to už pětatřicáté výročí. Říkala jsem jí: „Ne, to není možné, já nejsem tak stará!“

Rodiče v tom mají asi větší pořádek, viďte?

Určitě ano. Já jsem si říkala, že to není možné. Já nejsem tak stará, já se cítím pořád mladě a ještě toho dokážu spoustu udělat.

Litujete někdy toho, že váš skutečný věk je uvedený na Googlu?

Ne, já se tam nedívám. (smích) Cítím se momentálně na něco mezi třiceti až čtyřiceti lety.

Fungujete plynně v polštině nebo komunikujete denně i česky?

Je to asi slyšet, že nemluvím plynně česky. Opravdu komunikuji dennodenně v polštině. Po příletu do Prahy jsem si říkala, že se tu snad nějak domluvím. Ale ne, myslím, že to až tak strašné není. Chybí mi ale občas slovíčka, je to vidět, takže se všem omlouvám.

Bála jste se, aby to nebyl na uvítanou Dzień dobry?

To ne, ale mám ten přízvuk a slyším to také. Mám hudební nadání a sluch a slyším, že ta čeština tam už není a ten jazyk nefunguje, jak by měl.

Přejeme hodně štěstí, a těšíme se na návštěvu. Kam nás pozvete?

V Krkonoších to bude Krkonoše Springs, v Polsku Hotel Szczawnica Park nebo Hotel Batory. Všechny zvu na návštěvu.

VIDEO: Vyhlášení vítězek soutěže Miss Československo 1990: