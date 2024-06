Jsem devět let bez sexu, říká Lenny Kravitz. Prozradil, proč žije v celibátu

„Je to duchovní věc. Usadil jsem se ve své životní cestě, užívám si naplno tento způsob života,“ odpověděl Lenny Kravitz během rozhovoru pro deník The Guardian na otázku, proč nemá už devět žádný vztah.

Muzikant se rozhovořil také o konkrétní pasáži ze své knižní autobiografie, v níž prozradil, že byl znechucen tím, když zaslechl svého otce Sye Kravitze mluvit po telefonu s jeho milenkou. Když producenta televize NBC konfrontoval s tím, že byl tímto rozhovorem opravdu znechucen, jeho otec mu na to řekl, že až vyroste, bude se chovat úplně stejně.

„A měl pravdu. Po svatbě (s americkou herečkou Lisou Bonetovou, pozn. red.) jsem se mu stále víc a víc podobal. Stal jsem se jako on hráčem. Nelíbilo se mi to. Nechtěl jsem být takovým chlapem. Takže jsem se s tím nějak musel vypořádat. Trvalo mi to roky,“ přiznal zpěvák.

„Dosáhnout nápravy lze v takové situaci jen tím, že převezmete za své chování stoprocentní odpovědnost. Chce to disciplínu. A nenechat se ovládat pouze vlastními touhami a pudy,“ řekl.

Svou bývalou manželku, kterou si vzal v roce 1987 a o šest let později se rozvedli, prý stále miluje. „Láska tě neopouští, pořád je to tam. Ale musíte po rozchodu oba najít způsob, jak se smířit s novou životní situací,“ dodal Kravitz.

VIDEO: Zpěvák Lenny Kravitz žije už devět let v celibátu (2024):