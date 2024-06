Jakub Prachař proti svatbě nic nemá. Už je rozhodnutý

Ve světě má už seriál několik verzí. V té francouzské se protagonisté neznali, ale v průběhu mnohaletého natáčení se sblížili, vzali, rozvedli a zase dali dohromady! Prima naopak kvůli větší autentičnosti hledala pár, který už spolu funguje i v reálném životě. Volba padla na Jakuba Prachaře a Saru Sandevu.

„Koukal jsem na kousek francouzské verze, pak na srbskou nebo chorvatskou, na slovenskou, ale moc mě to neovlivnilo. Základní situace jsou dané, ale každý pár je dělá jinak. Jsou taky různě staří. A aby to člověka bavilo, musí tam dodat taky nějaké svoje věci. Rámcově se samozřejmě držíme předlohy, ale pak je to docela svobodné a to je na tom to dobrý,“ popisuje natáčení Jakub Prachař.

Na tom, aby točili se Sárou spolu, prý nelpěl. „Bavili jsme se o tom, ale naštěstí jsou věci, o kterých nerozhodujeme. Mně by bylo úplně jedno, jak by to dopadlo. Beru to jako práci. Kdyby to Sara měla dělat s někým jiným, tak by mi to nevadilo. Nemám to tak, že buďto my dva nebo nikdo. Ale on to za nás vždycky někdo rozhodne a my pak jenom řekneme, jestli do toho jdeme nebo ne, což je nejlepší postup. A to byl i tento případ.“

Sara Sandeva a Jakub Prachař (4. června 2024)

Společně připravují i pokračování komediálního krimiseriálu Dvojka na zabití, během nějž se před lety dali dohromady. „Mě to zpočátku ani nenapadlo, vyvinulo se to až postupně,“ popisuje jejich sblížení herec. Od té doby jsou si navzájem oporou. On jezdí krom jiného na Slovensko točit Česko-Slovensko má talent. Ale i Sara si občas odskočí do zahraničí. Nedávno v Makedonii natočila krátkometrážní film. Tím pádem se nějaký čas nevidí, což jejich vztahu prospívá.

Špatné to prý s Jakubem je, když je hodně unavený. „To vím, že bych se měl zavřít někde na samotě a nikoho neotravovat,“ říká upřímně. A co by vytkl Saře? „To se ve vztahu dvou lidí permanentně mění. Věc, která vadila, vadit přestane a začne vadit jiná. A takhle se to různě přelívá, dokud ti lidi neumřou,“ taktně přechází otázku.

Postava, kterou hraje Prachař v seriálu, je Jakubovi trošku vzdálená. „Je to klasický chlap. Má svoje zásady, je pohodlný a nechce se vázat, i když se Sarou chodí už sedm let. Kdežto ona je citlivá, záleží jí na jejich vztahu a proto je objedná na párovou terapii,“ prozrazuje režisér seriálu Jakub Machala.

Režisér Jakub Machala, producentka Jana Boušková a herci Jakub Prachař a Sara Sandeva (4. června 2024)

Jakub Prachař dodává: „Ta postava není napsaná tak, jak jsou lidi běžně zvyklí, nemá pevný charakter. Jakub se dostává do různých situací a ty ho mění. Já mu říkám Homer Simpson. Jasně, že když v tom člověk hraje, tak tam něco z něho zůstane. Ale řada situací je napsaných tak, že se v tom, myslím, najde spousta lidí.“

V čem se zásadně od televizního Jakuba liší, je pohled na manželství. „Každá dívka se touží vdát. I Sara. A já taky nemám problém oženit se, takže ano, šel bych do toho znovu,“ odhalil herec svoje plány do budoucna. Z předchozího manželství vychovává dceru Miu, kterou mají s Agátou Hanychovou ve střídavé péči. Dá se předpokládat, že s novou manželkou bude mít další děti a jednoho dne by pro svou rodinu rád postavil dům.

Léto pár stráví v Česku. „Budeme na Slapech, do toho pracovat a když nám zbyde nějaké volno, na chvilku možná někam odjedeme,“ upřesňuje Jakub Prachař.