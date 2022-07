Krásné ženy by neměly zůstávat zahaleny, myslí si Patricie Pagáčová

Setkáváme se na křtu pánského magazínu, pro který se nedávno svlékla herečka Kristýna Hrušínská.

Já si myslím, že Kristýna udělala velmi dobře. Takové krásné tělo a krásné ženy by neměly zůstávat zahaleny!

A taky už je maminkou, tak proč se nesvléknout? To je teď trend.

Správně! Myslím si, že to, že žena porodí dítě, neznamená, že už se nikdy nesmí svléknout. Teda samozřejmě, pokud to forma dovolí. Každá žena by měla mít nějakou sebereflexi a správně volit outfity či to, jak moc se odhalí.

Je komplikovanější starat se o sebe coby maminka?

Asi ano. Já osobně mám na sebe určitě méně času. Zrovna dnes jsem přemýšlela nad tím, že na koni jsem naposledy jezdila letos v lednu a jógu jsem cvičila naposledy v únoru. Ale zase nutno dodat, že za to nemůže dcera, ale spíš práce. Kdybych byla doma s dcerou drtivou většinu času, tak by se ten čas asi našel. Ale tím, že ho dělím mezi dceru a práci, tak je to teď složitější. Ale léto bude volnější, tak se těším, že začnu zase trošku cvičit.

Co by se muselo ve vaší sociální bublině stát, abyste svolila k nějakému odhalenějšímu focení?

Přiznám se, že vlastně vůbec nevím. Nepřemýšlela jsem nad tím. Asi by záleželo, jaké by byly okolnosti, pro koho, pro co, proč a za kolik (smích). I to by hrálo samozřejmě roli a podle toho všeho bych se rozhodovala. Pak bych to samozřejmě musela zkonzultovat i s mužem, jestli by mu to nevadilo. Záleželo by i na tom, jaké by to byly fotky, jak moc by toho bylo vidět a samozřejmě taky jak bych se momentálně cítila ve svém těle a jestli bych ho chtěla ukazovat.

Viděl jsem, že jste neskrývala obdiv vůči tomu, co Kristýna Hrušínská udělala, ale také jste kontrolovala, jestli je na rozpacích, když si ty fotografie prohlížíte před ní.

Ptala jsem se jí, jestli se stydí, když si to takhle přímo před ní lidé prohlížejí, protože já bych se asi styděla. To vědomí, že si to lidé prohlídnou někdy někde je v pohodě, ale takhle přímo přede mnou… Asi bych se styděla. Ona říkala, že to je trochu zvláštní, ale že je to v pohodě.

Dokázala byste sdílet nějaký tip, jak bruslit optimisticky v českém světě showbyznysu?

Já upřímně nevím, to je asi má nátura. Prostě to tak naštěstí mám. I když věřím, že to je věc, na které se dá pracovat. Pokud je člověk je negativní nebo tak trochu pesimista, může na sobě pracovat, aby neviděl tu pomyslnou sklenici poloprázdnou, ale napůl plnou.

Jaké bude vaše léto s manželem Tiborem Pagáčem?

Naše léto bude zčásti pracovní. Chceme ale hodně trávit čas společně v Česku. Jedeme bez dítěte na hudební festival Colours of Ostrava a poprvé v životě jsme také zajeli na filmový festival do Varů. Takže to bude letos putování po krásách České republiky.