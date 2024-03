Budu upřímná, jedno dítě mi stačí, přiznává Patricie Pagáčová

Právě tato role, díky níž se jako herečka etablovala, a která jí přinesla spousty fanoušků, jí dnes zřejmě brání v tom, aby byla obsazena do filmových příběhů coby hlavní postava. „Čtrnáct let v Ulici je prostě škatulka, kterou mi už nikdo neodpáře. Chápu to. Já tam ale byla ráda. I díky Ulici jsem dneska tam, kde jsem. Bylo by proto nesmyslné, kdybych na ni plivala,“ říká herečka.

V současné době hraje v nováckém seriálu Jedna rodina a brzy se objeví ve třetí sérii Ivety, příběhu o Ivetě Bartošové. „Někteří režiséři si mě umí představit i v jiných rolích než jako Terezu a obsazují mě. Jde to krůček po krůčku…,“ prozradila.

Když z Ulice odcházela, bylo jí nabídnuto moderování Snídaně s Novou. Odmítla a následně rozjela kariéru v divadle. Dnes hraje v Divadle Na Jezerce v inscenaci Naprostí cizinci. A když má čas a chuť, vezme i moderování. „Dělám ho málo, protože mám pocit, že to není moje parketa. Spíš se mu vyhýbám. Nabídku beru, jen když jde o srdcovku, jako je například předávání asistenčních pejsků organizací Helppes. Musím mít k danému tématu trošku vztah,“ přiznala.

Proto taky kývla na nabídku televize Prima, aby společně s Tomášem Zástěrou diváky provedla deseti večery nového pořadu Česko na grilu, v němž vybrané dvojice soutěží v grilování. Patricie Pagáčová totiž griluje stejně jako většina Čechů moc ráda. A měla i další motivaci. „Chtěla jsem se pracovně setkat se Zdeňkem Pohlreichem a zároveň jsem byla ráda, že nemám jako on na triku tíhu a zodpovědnost porotcování. My s Tomášem jsme pouze komentátoři a pozorovatelé,“ říká.

Patricie Pagáčová s manželem Tiborem (Praha, 4. srpna 2021)

Konkurz vyhráli, aniž si vyzkoušeli, jak jim to půjde dohromady. Herečka přišla na kamerové zkoušky později a Zástěra na ni nemohl čekat. Přesto Prima na známé tváře vsadila. Zatímco Zástěra rád improvizuje, Pagáčová se raději držela scénáře. „Grilovalo se venku, ta lokace byla nádherná, což je pro pořad další přidanou hodnotou,“ zavzpomínala.

I když ji recepty soutěžících zaujaly, neodnesla si domů žádný. „Každý den se uvařilo patnáct jídel a já si kolikrát říkala: To je super! Tenhle bych si doma hned udělala, ale nebyl prostor, abych si ho zapsala,“ přiznala.

Přinesla si alespoň publikaci Grilování, kterou napsal Zdeněk Pohlreich. A s jeho osobním věnováním darovala manželovi k Vánocům. Doma totiž vaří především Tibor Pagáč, který na rozdíl od herečky oplývá fantazií. „Já ráda peču, třeba slané šneky z listového těsta, šunky a sýra. Bibina je miluje. Je to jednoduchá a rychlá sváča, ale dělám i sladké,“ hájí se.

Patricie Pagáčová a Tomáš Zástěra v pořadu Česko na grilu (2024)

I když se Pagáčovi snaží vařit zdravě, nepřehánějí to. „Někdy uděláme speciální porci pro Bibi, aby ji neměla tak slanou a zbytek si dokořeníme. Jí skoro všechno, hlavně ale miluje kyselé okurky. Ochutnala je o našem prvním společném Silvestru. To jí bylo půl roku, měla tři zuby, tak ji jenom žužlala. Ale vnitřek doslova vycucla. A jak byla šťastná! Dvacet minut bylo naprosté ticho, když seděla v houpáku a sosala ji. Po jalových příkrmech, které do té doby dostávala, to pro ni musela být přímo exploze chutí,“ míní.

Zatímco s Patricií maminka od útlého dětství objížděla castingy na reklamy, ona dceru zatím ani nezapsala do žádné herecké agentury. „Nechám to ní, aby se rozhodla sama, jestli ji to láká nebo ne. Komediantka je ale dost velká, pořád se předvádí. Zpívá, dělá blbiny, takže to trošku smrdí šoubyznysem,“ řekla a dodala, že na druhého potomka se nechystá. „Budu upřímná, jedno dítě mi stačí.“