Nahá seznamka je nejlepší pořad, co znám, říká Emma Stone. Vysílá se i u nás

Těla nahých soutěžících lačnících po seznámení se v pořadu Naked Attraction odkrývají postupně od kotníků směrem nahoru. „V prvním kole odhalí lidi od pasu dolů a zájemci si tak vlastně vybírají partnera podle vzhledu těla a genitálií,“ popisuje Emma Stone. Herečka je podle svých slov projektem, který už má také mnoho národních mutací, posedlá.

Série Naked Attraction je zábavný seznamovací pořad. Na první pohled standardní studiová „seznamka“ s malým ozvláštněním – v každé epizodě si žena nebo muž vybírá potenciální partnery a partnerky na základě (zcela odhalené) fyzické přitažlivosti. Pouze pohledem na nahé tělo.

„Ti lidé jsou nazí, úplně nazí! A pak se dostanete k bodu, kdy začnou vyřazovat lidi na základě vzhledu jejich genitálií. Pak to jde k hrudníku a až pak vidíte jejich obličej… Pak mohou něco říct a vyberou si, jestli půjdou na rande. Většina z nich spolu ale nakonec v delším vztahu neskončí,“ shrnula herečka podstatu nahé seznamky.

Z pořadu Naked Attraction

Faktem je, že v Naked Attraction se většina účastníků nechce potkat podruhé a pořad je tak skutečně spíš zábavou založenou na nahotě. „Děje se tam opravdu hodně skvělých věcí. Co všechno se člověk nedozví od mužů a žen! Občas vážně nestačím zírat! Je to nejlepší pořad, co znám, ohromně se u toho vždycky pobavím a zasměji, ale i poučím,“ dodala Emma Stone.

Formát, který uvedl britský Channel 4 poprvé v roce 2015, se přes počáteční šok prosadil, přesvědčil diváky i kritiky, každý rok nasazuje novou řadu a vysílá se v několika mutacích různých televizí.

U nás v Česku je aktuální sedmá řada originální britské verze nahé seznamky k vidění od pondělí do čtvrtka po desáté hodině večerní na ÓČKU. Pokud ji nestihnete sledovat během týdne, můžete zkusit v televizi či na webu souhrn všech dílů – Nahej maraton, který se vysílá každou neděli od 22 hodin.

„Na rozdíl od toho, s čím se většina diváků setkává v různých videích na internetu, tady vidí, jak vypadají normální opravdová přirozená lidská těla,“ poukázal na edukativní stránku pořadu programový ředitel TV ÓČKO Alexandr Guha.