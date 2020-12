Bizarní seznamky: studio plné naháčů nebo svatby lidí naslepo

Lásku hledají „přes zeď“

„Nick a Vanessa Lacheyovi pořádají sociální experiment. Nezadaní muži a ženy při něm hledají lásku a zasnoubí se, než se osobně setkají.“ Tak zněla charakteristika seznamovacího projektu s názvem Láska je slepá, který letos mohli čeští diváci vidět. Pořad se stal na jaře naprostým hitem a dlouho se držel na vrcholu žebříčku nejsledovanějších pořadů Netflixu.

Experiment chtěl dokázat, že se do sebe lidé mohou zamilovat, aniž by se viděli. Muži a ženy se střídali při povídání navzájem jeden s druhým, uzavřeni v jedné vile. V dívčí a mužské skupině si potom mezi sebou vyprávěli, co kdo s kým přes zeď zažil a jak na koho kdo zapůsobil. Pokud v sobě našli zalíbení, zasnoubili se. Teprve pak se poprvé uviděli a vyrazili společně na dovolenou. Podle zahraničních médií jsou tři páry z této série z roku 2018 stále spolu.



Nahaté seznámení k vidění i v Česku

Na hudební televizi ÓČKO mohou diváci už nějaký ten týden vidět britskou sérii Naked Attraction. Zdánlivě standardní studiová „seznamka“ má jisté ozvláštnění – v každé epizodě si žena nebo muž vybírá své potenciální partnery a partnerky pouze na základě zcela odhalené fyzické přitažlivosti. Pouze pohledem na jejich nahé tělo.

Formát, který uvedl britský Channel 4 poprvé v roce 2015, se přes počáteční šok prosadil, přesvědčil diváky i kritiky, každý rok nasazuje novou řadu a vysílá se v několika mutacích různých televizí. K vidění je od pondělí do čtvrtka po 22. hodině a ÓČKO díky seznamce ztrojnásobilo v tomto čase svou sledovanost.

„Na rozdíl od toho, s čím se většina diváků střetává ve videích na internetu, tak tady vidí, jak vypadají normální přirozená lidská těla,“ říká programový ředitel ÓČKO Alexandr Guha.

Natálie a František se poprvé viděli až na vlastní svatbě.

První setkání až na vlastní svatbě

Pořad Svatba na první pohled, který uvádí televize Nova, je inspirován americkou verzí Married at First Sight, jíž za mořem odvysílali už 11 sérií. Vychází ze sociálního experimentu, v němž pečlivě vybraní nezadaní lidé svěří svůj osud do rukou odborníků z oblasti psychologie a biologie. Ti jim na základě výsledků náročných testů najdou vhodného partnera, kterého poprvé uvidí až před oltářem. V české verzi se přihlásili ženy a muži ve věku 25 až 40 let, všichni účastníci show prošli psychologickým vyšetřením, testem kompatibility DNA, čichovým testem a testem atraktivity.

Čtyři páry se již vzaly, přičemž největší kontroverze budí nevěsty Natálie a Petra. Naopak jejich partnery diváci litují, protože se o fungující vztah snaží, ale nedostávají zpět to, co by oni i diváci očekávali. Rozejdou se, nebo spolu zůstanou?



Ještě extrémnější „seznamka“ byla k vidění také na Netflixu, a to pod názvem Too Hot to Handle. Čtrnáct atraktivně vypadajících lidí odjelo na exotickou dovolenou do Mexika, kde měli dostatek jídla, pití, včetně alkoholu, a užívali si luxusu.

Na sex v ráji zapomeňte

Ještě extrémnější „seznamka“ byla k vidění také na Netflixu, a to pod názvem Too Hot to Handle. Čtrnáct atraktivně vypadajících lidí odjelo na exotickou dovolenou do Mexika, kde měli dostatek jídla, pití, včetně alkoholu, a užívali si luxusu. Čtyři týdny v resortu se ale podrobovali rozkazům virtuální asistentky Lany, která určovala pravidla. Soutěžící se ovšem nesměli sblížit fyzicky, žádné líbání či sex, nebylo dovoleno ani masturbovat. Pokud bylo pravidlo porušeno, strhla se určitá částka z původně ohlášené odměny 100 tisíc dolarů pro všechny, na konci si deset z nich rozdělilo 75 tisíc dolarů.

A záměr organizátorů? „Hlavním cílem show je naučit mladé, svobodné lidi, aby místo flirtů vytvořili skutečné vztahy,“ tvrdí.

Rande aneb české seznamovací retro

Vzpomínáte na Markétu Mayerovou a Slávka Bouru, kteří od poloviny 90. let moderovali Rande? Tehdy velmi úspěšný a sledovaný seznamovací pořad by se mohl jevit bizarní – jeden sedící na schodech na křesle, zájemci o něj přibližující se po splnění úkolu či odpovědi na otázku. A pak společné rande pro vítěze. Podle vzpomínek Slávka Boury se na dvacet párů nakonec vzalo.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma Čtení o zajímavých lidech, historických událostech, nevšedních akcích z celého Kraje Vysočina.

„Na to, že Rande bylo čistě televizní projekt, je to vysoké číslo,“ řekl před lety a s nadšením dodal: „Každý půlrok jsme tento pořad zlepšovali. Stále jsme vymýšleli nové a nové kousky. Ojedinělý tým, který se dokázal setkávat i mimo natáčení. Sledovanost byla průměrně kolem jednoho a půl milionu diváků a často jsme tuto hranici mocně překračovali. Vytvořili jsme první homosexuální Rande i přes odpor vedení TV, hosty byli zahraniční umělci a nové česko-slovenské kapely, které se v budoucnosti výrazně prosadily. Frenetický úspěch. Báječná doba…“