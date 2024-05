Eva Klímková: Jsem holka spořivá a díky modelingu jsem si našetřila na byt

Pamatujete si na svůj casting a následně na to, jak se vám povedlo prorazit? Po jak dlouhé době jste si začala fakt věřit a opadla nervozita?

Myslím, že moje nervozita nikdy neopadla. Jsem nervózní už odmalička, ale musím říct, že jsem si díky modelingu začala více věřit. Taky mám díky tomu větší sebevědomí.

Je někdo z řad českých modelek, kdo vás inspiroval a řekla si: „Jo, ta vypadá sebevědomě! Že nemá ani špetku nervozity?“

V rámci českých modelek určitě Eva Herzigová a ze zahraničních Kate Mossová. Obdivuju, jak na fotkách vypadá nádherně.

Vám se občas přezdívá česká Kate Mossová. Inspiruje vás i ohledně stylizace?

Mně se líbí, jak je tvárná a přirozená na fotkách. Takže ano, rozhodně bych chtěla něco jako má ona.

Eva Herzigová i Kate Mossová jsou obě modelky, které zabředly i do herectví. Co tyto ambice? Nebo kdyby přišla nabídka?

Já nejsem herecký typ. Uvidíme, jestli něco takového někdy přijde, ale bohužel nemám na to úplně herecký talent.

Jste modelkou na plný úvazek. Co děláte s honoráři? Šetříte? Nebo se vás taky tak trošku s tím spojením módy dotýká svět shopaholiců?

Jsem spíš holka spořivá a díky modelingu jsem si mohla našetřit na byt.

Pracovala jste v zahraničí. Kde konkrétně?

Třeba New York, Londýn, Milán, Paříž. Byla jsem dokonce i v Austrálii, v Sydney. Focení bylo všude možně po světě. Vlastně i Asie, Japonsko, Čína, Korea.

Když si teenager pustí americké filmy, kde někdo prorazí v modelingu, vidí ty produkce, focení a úskalí konkrétně v New Yorku. Jak to vypadá v reálu?

Vypadá to dost podobně. Ale nepřijde mi, že by focení v New Yorku bylo nějak odlišné ve srovnání s ostatními zeměmi. Produkce mi přijde stejná. Samozřejmě když se fotí velká kampaň, je tam velká produkce. Je nás tam třeba kolem padesáti lidí a na modelku je tam spousta fotografů, kameramanů. Ale je to super.

Když máte za sebou intenzivní kus práce, trpí vaše pleť a vlasy? Protože kolikrát se s nimi nezachází úplně šetrně.

Je to tak. Dělám modeling už jedenáct let a musím říct, že vlasy trošku trpěly. Proto jsem se i ostříhala, aby se mi trošku oživily. A pleť? Mám štěstí v tom, že ji mám takovou, že nepotřebuje tolik péče. Takže ano, je tam trošku poškození, ale není to nějak výrazné.

Jakou devízou je třeba pro partnery to, že jste modelkou?

Zažila jsem, že je velmi zarazilo, že takhle hodně cestuju. Spíše chtěli, abych zůstávala doma. Ale našla jsem i přítele, který je ohleduplný a rád se mnou sdílí ten modeling. A vůbec mu třeba nevadí, když mám focení.

Je to člověk z branže?

Není to člověk z branže, ale podporuje mě v tom.