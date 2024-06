S mužem si kontrolujeme mobily, dětem je dovolíme až v pubertě, říká Lily Allen

„Musím se přiznat, že teď mám dětský telefon, na kterém nemůžu prohlížet web a nemá ani sociální sítě. Jediné dvě aplikace, které v něm mám, jsou pro objednání taxíku a poslouchání hudby. Manžel mi o mobil pečuje a kontroluje, co smím mít v telefonu za aplikace. Já zas kontroluji ten jeho a dětem je dovolíme až v pubertě,“ překvapila Lily Allen v rozhovoru pro britské nedělní noviny The Sunday Times.

Podle zpěvačky chytré telefony „zničily lidstvo“. Zpěvačka je matkou dvou dcer Ethel (12) a Marnie (11). Svým dětem nedávno vzala chytré telefony potom, co si přečetla knihu s radami odborníků, podle kterých by děti do čtrnácti let neměly smartphony vůbec používat.

Lily Allen tvrdí, že chytré telefony měly negativní dopad na její kreativitu. „Mám pocit, že to tak mají všichni. Neznám nikoho, kdo by mohl říct, že se kvalita jeho života zlepšila díky existenci chytrých telefonů. Je hrozné, že jsou navrženy tak, aby se na nich člověk stal závislý, nemluvě o některých aplikacích. Někteří z nás mají větší sklon k závislostem, než jiní. Je to zlo,“ myslí si.

Zpěvačka je také frustrovaná z toho, jak se dají sociální sítě zneužít k tomu, aby nás postihovaly za naše roky staré komentáře, které jsme někam napsali. „Je to naprosto nepřirozené. Nemyslím si, že když lidé sdílejí své myšlenky, tak že by ty zprávy měly být navěky někde uložené, jako by byly vytesané do kamene. Je přece normální měnit názor, máme se přece jako lidé vyvíjet. Jak to má ale člověk dělat, když mu pořád někdo omílá věci, které někde řekl v minulosti?,“ ptá se zpěvačka.

„Před dvaceti lety jsem řekla mnoho věcí, za kterými si dnes nestojím, nebo je vidím jinak. Byla jsem tehdy úplně jiný člověk. Nebyla jsem vdaná, neměla jsem děti. Samozřejmě jsem měla úplně jiný pohled na život,“ vysvětluje Allen.

Navzdory svým tvrzením o novém telefonu s omezenými funkcemi nedávno prohlásila, že chce být se svým smartphonem pohřbena, aby nikdo nenašel její pornografickou historii vyhledávání.

„Když trávily holky víkend se svým taťkou, mým bývalým manželem Samem Cooperem, a já jsem neměla partnera, občas jsem brouzdala po různých pornostránkách a nechala jsem se trochu unést. Rozhodně netoužím po tom, aby někdo viděl, na co jsem se na těchto stránkách kdy koukala,“ prozradila v podcastu Where There’s A Will There’s A Wake.

VIDEO: Lily Allen – Smile: