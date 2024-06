Prošel jsem životním držkopádem. Josef Vrána o herectví i boji s alkoholem

Osud Josefa Vránu, rodilého Pražáka, zavál do Pardubic, kde strávil roky v divadle. Dodnes na ně nedá dopustit. Po herectví pokukoval už odmalička. „V naší rodině ale nebyl jediný profesionální herec. Nicméně maminka psala verše, takže mě vedla k poezii. A DAMU? To pro mě byla velká meta. Zkusil jsem to a vyšlo to. Byl to vysněný svět!“ vzpomíná herec.

Jak jste se na vysněnou DAMU připravoval?

Velmi poctivě, chodil jsem dokonce na Jazz Dance k panu Rebcovi, který mě při tréninku mlátil tyčí.