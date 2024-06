Při bouřce rozhodují o životě vteřiny. Expert popisuje, jak se chránit

Nepodceňují lidé nebezpečí bouřky?

Lidé často nerespektují přírodu, nejsou ostražití – ostatně, to platí nejen v přírodě, ale i doma. Měli by být stejně opatrní, jako když pracují s elektřinou. Ostatně, blesk je tvrdý zkrat mezi nebem a zemí.

Kdy začít brát bouřku vážně?

Hlavní je sledovat interval mezi zahřměním a zábleskem, pokud je mezi zábleskem a zahřměním do 30 sekund, tak se bouřka blíží a člověk by měl začít v přírodě hledat přístřešek a začít na meteoradaru sledovat pohyby bouřky a blesků. Pokud je interval pět sekund a jste ve volné přírodě, tak je bouřka nad vámi. Pak je potřeba snížit svou výšku, udělat dřep, s patami od sebe a obejmout kolena. Platí pravidlo dotýkat se země co nejmenší plochou.

Mluvíte o pěti vteřinách, funguje takové to dětské počítání do pěti?

Ano, taková ta laická rada, mezi zábleskem a hromem počítat jednadvacet, dvaadvacet... Ale ideálně přitom už být schovaný někde v přístřešku nebo pod viaduktem a podobně.

Existuje nějaká rada, kam se bezpečně schovat, nebo radši kam se neschovávat?

Ideální je vyhnout se nějakému osamocenému stromu, pokud je člověk někde v přírodě, pak zajít hlouběji do lesa. Pokud už skončí pod osamělým stromem, tak vzdálenost od kmene by měla být aspoň tři metry. U větví by to měl být alespoň metr od natažené ruky. Ve městě, když se schováváte třeba ve vchodu do domu nebo pod nějakou stříškou, je třeba dát pozor, aby hned vedle nebyl hromosvod nebo třeba kmen stromu.

Je v horách větší nebezpečí?

Samozřejmě s výškou a v otevřené krajině pravděpodobnost zásahu bleskem roste, takže další rada je nebýt na kopci a sejít z něj dolů. Zmenšit nebezpečí.

Existuje statistika, ke kolika úrazům bleskem dochází?

Tak tragických událostí, jako byla ta víkendová, když blesk zasáhl dvacítku účastníků dětského dne, je minimálně. Ale přesné statistiky o úrazech bleskem neexistují.

Jak je to s bleskosvody?

Každý dům by měl mít pro stavební povolení výpočet analýzy rizika, z kterého je jasné, jestli hromosvod ano, nebo ne. Když ano, tak v jaké třídě. Máme čtyři označené římskými číslovkami, od nejnáročnější z hlediska techniky až po nejjednodušší.

Platí takové ty tradované věci, jako že blesk neudeří dvakrát do stejného místa?

Je mnoho mýtů. Není pravda, že blesk neudeří dvakrát do stejného místa. Lidé by si měli dát pozor spíš opačně, blesk může udeřit za jednu minutu až čtyřikrát do jednoho stejného místa. Další mýtus je, že nízký objekt vedle vysokého nemusí mít hromosvod. Vždy musí mít uzemnění a pospojování proti blesku.

Když přichází bouřka, říká se, že mám radši vytáhnout elektrospotřebiče ze zásuvky.

Já bych to řekl jinak, když máte na domě správnou ochranu před bleskem, nemusíte nic vytahovat ze zdi.