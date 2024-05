Hiltonovou kritizovali kvůli autosedačkám. Jsem v mateřství nová, říká

Děti seděly po směru jízdy, přestože sedačky jsou určeny pouze proti směru jízdy. „Prosím, najděte si někoho na instalaci autosedaček,“ napsal jeden fanoušek. Další dodal: „Šíleně nebezpečné. To je divočina.“

Hiltonová reagovala, že velice oceňuje rady, ale stále se jako nová matka ještě učí. Následně zveřejnila nové video, na kterém ukázala, že její děti seděly v autosedačkách správně, tedy v protisměru. „Díky za radu maminky, jsem v tom nová,“ napsala k příspěvku.

Sledující Hiltonovou ocenili za to, že se neuráží. „Ne, neurážím se. Jsem čerstvá maminka a teprve se učím za pochodu. Takže oceňuji rady, když jsou laskavé, protože se jen snažím být tou nejlepší mámou, jakou mohu být,“ odpověděla.

Dříve se již setkala s negativními komentáři na vzhled jejího syna. Prý má velkou hlavu v poměru těla. Dědička hotelového impéria reagovala na komentáře příspěvkem, ve kterém vyjádřila zklamání.

„Srdce mě z toho bolí víc, než lze popsat slovy. Když nesdílím fotky se synem, lidé píší, že nejsem dobrá matka. Pokud ale fotky se synem ukážu, objeví se spousta opravdu krutých komentářů plných nenávisti. Útočit na moje dítě je nepřijatelné. Phoenix samozřejmě u lékaře byl, ale má zkrátka jen velký mozek. Jsem velmi pyšná máma, která má naprosto zdravého, rozkošného a andělského syna. On je moje všechno,“ napsala.

Hiltonová v minulosti prozradila, že má strach z porodu, a tak se rozhodla využívat možnost náhradní matky. O cestě mateřstvím se podělila v další kapitole svých memoárů.

„Chtěla jsem vědět, jaké to je být těhotná, a tak jsem si koupila protézu břicha a nosila jsem ji celý den po domě. Vím, že to zní šíleně, ale chtěla jsem, aby to působilo skutečně, i když jen tak malým způsobem,“ napsala. „Cítím na sobě tu váhu, přejíždím si po briše rukama a představuji si celý život, co je před námi.“

Hotelová dědička a podnikatel Carter Reumem (43) se zasnoubili v únoru 2021 po více než roce vztahu. Vzali se v listopadu téhož roku. „O dětech jsme mluvili od začátku, po pár měsících randění. Ráda bych měla i dvojčata. Myslím, že by to bylo úžasné,“ prohlásila v jednom z rozhovorů s tím, že by chtěli tři nebo čtyři děti.