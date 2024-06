Za obvinění z kanibalismu a zneužívání jsem vděčný, tvrdí Armie Hammer

„Ať už lidé říkali cokoli, ať už se stalo cokoli, jsem teď ve svém životě ve fázi, kdy jsem vděčný za to všechno. Předtím, než se mi to všechno stalo, jsem se ve svém životě necítil dobře. Nikdy jsem se necítil spokojený, nikdy jsem neměl dost, nikdy jsem nebyl ve stavu, že bych byl spokojený sám se sebou, měl sebeúctu,“ vysvětloval Armie Hammer v podcastu Painful Lessons.

Herce v roce 2021 obvinila jeho bývalá přítelkyně Effie Angelova (26), že ji čtyři roky předtím znásilnil a zneužíval. Hammer obvinění popřel a v prohlášení uvedl, že všechny jeho sexuální styky byly zcela dobrovolné, předem projednané a dohodnuté z obou stran.

Timothée Chalamet a Armie Hammer ve filmu Dej mi své jméno

Obvinění z kanibalismu popřel. Partnerce v textovkách popisoval své sexuální fantazie a popisoval v nich věci, které vedly k nařčení.

„Byly věci, které o mě lidé říkali a které mi připadali tak nesmyslné.. Lidé říkali, že jsem kanibal. Teď už jsem schopen se na to podívat s odstupem a nadhledem a říct si, že je to k smíchu, že mě lidé nazývali kanibalem a všichni jim věřili. Říkali: Jo, ten chlap jedl lidi. A vy si říkáte: Cože? Víte, co musíte udělat, abyste byli kanibalem? Musíte jíst lidi, jak se asi stanu kanibalem? Bylo to bizarní,“ řekl herec.

„Byla to smrt ega, smrt kariéry. V mém životě vybuchla neutronová bomba. Zničilo to všechno,“ dodal ke své profesnímu pádu a přiznal, že sice žádnou hollywoodskou kariéru nemá, ale plánuje napsat scénář.

Když se s nyní už bývalou manželkou Elizabeth Chambersovou (41), se kterou má dvě děti, v roce 2020 rozešli, herec dokonce uvažoval o sebevraždě. „Mnohokrát jsem si říkal, že už to dál nevydržím. Začínal jsem se nenávidět, kupilo se to ve mě a byla chvíle... Stál jsem na břehu a pak plaval hodně daleko a jen tak ležel... napůl se pokusil o sebevraždu. Ale říkal jsem si, že tohle bych nemohl svým dětem udělat,“ řekl Hammer.

Armie Hammer a jeho manželka Elizabeth Chambersová se v roce 2020 po desetiletém manželství rozvedli.

Herce obvinilo několik bývalých partnerek, že je během vztahu fyzicky a psychicky týral. Jeho mluvčí i zastupující agentura s ním po nařčeních ukončili spolupráci. Odstoupil také od role ve filmu Svatba na odstřel. „Nebudu reagovat na tato nesmyslná tvrzení, ale ve světle zákeřných a lživých internetových útoků proti mně nemohu s čistým svědomím opustit své děti na čtyři měsíce a natáčet film v Dominikánské republice,“ řekl tenkrát pro DailyMail.

Později Armie Hammer přiznal, že některé své bývalé partnerky citově zneužíval. Své jednání ale svedl na trauma z mládí, kdy ho údajně sexuálně zneužíval pastor. Herci bylo tenkrát 13 let.