Hiltonová ukázala syna. Lidé urážejí jeho vzhled a spekulují, zda není nemocný

„Můj milovaný andílek Phoenix je poprvé v New Yorku,“ napsala Paris Hiltonová na Instagram k několika fotografiím se synem, který se narodil v lednu tohoto roku a kterého pro miliardářku bojící se porodu odnosila náhradní matka.

Hiltonová se však dočkala mnoha negativních reakcí a zlých komentářů. „Tak to je síla, kluk vypadá s tou obří hlavou jako z animáku Megamysl, co?“ píše jeden z uživatelů. Další spekuluje o tom, že dítě je nemocné a trpí vodnatelností mozku. „Je to jasné, chudák chlapeček má hydrocefalus a hromadí se mu mozkomíšní mok v dutinách mozku. Měla by vzít to dítě k lékaři místo vystavování se,“ myslí si někteří.

Miliardářka, která má jen na Instagramu přes 25 milionů sledujících, se rozhodla mnoho negativních komentářů promazat a později přidala na sociální síť vyjádření, ve kterém neskrývá zklamání z chování necitlivých lidí.

„Srdce mě z toho bolí víc, než lze popsat slovy. Když nesdílím fotky se synem, lidé píší, že nejsem dobrá matka. Pokud ale fotky se synem ukážu, objeví se spousta opravdu krutých komentářů plných nenávisti. Útočit na moje dítě je nepřijatelné. Phoenix samozřejmě u lékaře byl, ale má zkrátka jen velký mozek. Jsem velmi pyšná máma, která má naprosto zdravého, rozkošného a andělského syna. On je moje všechno,“ napsala a později se ve stejném duchu vyjádřila i na TikToku.

Chlapečka Phoenixe Barrona Hiltona Reuma odnosila Hiltonové a jejímu manželovi Carteru Reumeovi (42) náhradní matka. Hotelová dědička a investor se znali víc než patnáct let, zasnoubili se v únoru 2021 po roce chození. Vzali se v listopadu téhož roku, svatba se protáhla na tři dny.

„O dětech jsme mluvili hned od začátku, po pár měsících randění,“ prohlásila v jednom z rozhovorů Hiltonová s tím, že by chtěli celkem tři nebo čtyři potomky. Ještě před svatbou, během koronavirové pandemie, podstoupila slavná dědička několik umělých oplodnění.

Na podzim 2020 se rozpovídala o svém rozhodnutí nechat si zmrazit vajíčka. Inspirovala ji k tomu její kamarádka Kim Kardashianová. „Myslím, že by to měla udělat každá žena. Protože pak nad tím vším máte kontrolu. A nemusíte se rychle vdávat jen proto, že budete spěchat s otěhotněním,“ vysvětlila.