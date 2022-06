Dívky musely na noční gynekologické prohlídky, píše Hiltonová o zneužívání

„Hned první den jsem si musela svléknout všechno oblečení, dřepnout si a zakašlat a následně se podrobit gynekologické prohlídce. Po celou dobu se na mě přitom díval mužský personál,“ popisuje Paris Hiltonová ve sloupku pro USA Today.

„Bylo mi to opravdu hrozně nepříjemné. Ale namlouvali mi, že je to jen rutinní a oprávněná kontrola, zda něco nepašuji a nesnažím se do školy pronést drogy. Jako šestnáctiletá holka jsem moc nechápala, proč se to vyšetření musí dělat tak často a výhradně uprostřed noci,“ píše.

Většina těchto vyšetření se přitom měla odehrávat v čase, kdy Hiltonová „trpěla nedostatkem spánku a byla pod vlivem silných léků“. Když se těmto častým prohlídkám bránila, zaměstnanci jí pohrozili, že půjde na pozorování, kterému se na škole přezdívalo „samotka“. Dědička si prý nic nenamlouvá a dnes je jí jasné, že šlo o sexuální zneužívání.

Podle informací na oficiálních stránkách funguje internát v Provo Canyon od roku 1971. Obvinění z údajného zneužívání se s institucí táhnou průběhem celé její historie, o čemž se v roce 2020 obsáhle psalo v novinách Salt Lake Tribune.

Na základě toho, že Paris Hilton začala o svých znepokojujících zkušenostech veřejně vyprávět, se ve Spojených státech začalo volat po nových zákonech, které by měly změnit necitlivé zacházení s nezletilými v léčebných centrech.

„Dětem v těchto ústavech a nápravných zařízeních jsou odpírána základní lidská práva už celá desetiletí. Ti, kteří to zažili, mohou nyní veřejně popsat své prožitky a vyzvat Kongres k tomu, že je čas jednat a konečně děti opravdu chránit,“ vyjádřila se Paris Hiltonová.

Dědička hotelového impéria promluvila o institucionálním zneužívání dětí na tiskové konferenci ve Washingtonu. Popsala své zážitky a zkušenosti z dětství a vyzvala k přijetí zákona „Stop Institutional Child Abuse Act“, který by podpořil podávání zpráv a dohled nad institucemi.