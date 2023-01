Paris Hiltonová je v 41 letech poprvé matkou. Dítě si nechala odnosit

„Vždy bylo mým snem být matkou a jsem šťastná, že jsme se s Carterem našli. Jsme nadšení, že spolu založíme naši rodinu a naše srdce překypují láskou k našemu chlapečkovi,“ řekla novopečená maminka magazínu People.

Na sociálních sítích pak zveřejnila fotku, kde ji syn drží za palec. „Už teď tě milujeme tak, že se to nedá slovy vyjádřit,“ napsala k ní Hiltonová.

Hotelová dědička a spisovatel se zasnoubili v únoru 2021 po více než roce chození. Vzali se v listopadu téhož roku. „O dětech jsme mluvili od začátku, po pár měsících randění. Ráda bych měla dvojčata. Myslím, že by to bylo úžasné,“ prohlásila v jednom z rozhovoru Hiltonová s tím, že by celkově chtěli tři nebo čtyři děti.

Ještě před svatbou, během koronavirové pandemie, Hiltonová podstoupila několik umělých oplodnění. Na podzim 2020 se rozpovídala o svém rozhodnutí nechat si zmrazit vajíčka. Inspirovala ji k tomu její kamarádka Kim Kardashianová.

„Myslím, že by to měla udělat každá žena. Protože pak nad tím máte kontrolu. A nemusíte se rychle vdávat proto, že budete spěchat s otěhotněním,“ vysvětlila.