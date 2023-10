Čtyři potraty, šest umělých oplodnění. Krasobruslařka Lipinská se dočkala dítěte

„Když se zpětně podívám na posledních pět let, vidím všechny ty injekce, operace, potraty, neúspěšná umělá oplodnění, bolest a beznaděj. Mou i mého manžela Toda. Každý z těch zážitků nás dostával postupně víc a víc na dno,“ píše Tara Lipinská v příspěvku na Instagramu.

„Od roku 2018 mě před zákroky na operačním sále celkem čtyřiadvacetkrát uspali. Prodělala jsem čtyři potraty, čtyři kyretáže (gynekologické operace), mám za sebou šest neúspěšných umělých oplodnění a diagnostikovali mi endometriózu, kvůli které jsem podstoupila další dvě operace. Narazili jsme snad na všechny překážky, jaké si jen dovedete představit,“ popisuje bývalá krasobruslařka. Přiznává, že s manželem už to chvílemi občas málem vzdali s myšlenkou, že jim dítě nejspíš není souzeno.

Olympijská vítězka v krasobruslení z Nagana 1998 se nyní po letech snažení se o potomka pochlubila na sociálních sítích fotkami vytouženého miminka, které jí a jejímu manželovi odnosila náhradní matka.

„Jsme ohromně vděčni za to, že vám dnes můžeme oznámit jednu velkou radostnou novinu. Naše holčička je na světě. Je to skoro jako ve snu, nikdy jsem necítila tak závratný pocit štěstí. Navždy děkujeme naší náhradní mamince Mikayle, která pro nás naši holčičku odnosila. Snila jsem o tom tak dlouho… O plačícím dítěti a bezesných nocích. Vy všichni, kdo prožíváte náročné roky, stejně jako předtím my, myslíme na vás. Nevzdávejte to,“ dodala.

Bezprostředně po zisku olympijského zlata ukončila Tara Lipinská vrcholovou sportovní kariéru. Odmítla, že by skončila kvůli zraněním. Ještě léta závodila mezi profesionálkami a jezdila na exhibiční turné. S tím později skončila, aby se věnovala sama sobě a rodině.

Loni vystoupila proti zvýšení minimální věkové hranice pro vstup do krasobruslení dospělých z patnácti na sedmnáct let, které schválila Mezinárodní bruslařská unie (ISU). Jí samotné bylo patnáct, když vybojovala olympijské zlato, a ještě o rok dřív získala světový titul.

VIDEO: Tara Lipinská zvítězila v patnácti letech v Naganu (1998):