Někdejší mladá šampionka Lipinská vystoupila proti zvýšení věku v krasobruslení

Bezprostředně po zisku olympijského zlata ukončila vrcholovou sportovní kariéru. Její příběh je jedním z těch, kterými ISU při schválení postupného zvýšení věkové hranice argumentovala. Tento krok má podpořit dlouhověkost krasobruslařek a omezit fyzickou a psychickou zátěž náctiletých dívek.

Lipinská se obává, že tento efekt rozhodnutí nepřinese. „Zvýšení věkového limitu je rychlá oprava, která znemožní sportovkyním závodit na té největší scéně, ale nepřinese žádnou změnu ve zneužívání. Tyhle mladinké sportovkyně budou pořád bruslit v tomto pochroumaném systému, jenom je neuvidíte, než jim bude sedmnáct,“ napsala nyní čtyřicetiletá Američanka na twitteru.

Odmítla, že by skončila kvůli zraněním. Připomněla, že ještě léta závodila mezi profesionálkami a jezdila na exhibiční turné. „A s tím jsem skončila, abych se věnovala životu mimo bruslení,“ uvedla.

O zvýšení věkové hranice vedení světového krasobruslení uvažovalo delší dobu. Tlak na tento krok se razantně zvýšil po událostech na letošních olympijských hrách v Pekingu, kam přijela patnáctiletá Kamila Valijevová jako jasná favoritka, ale pak vyšel najevo její pozitivní dopingový test z prosince 2021 a ona po chybách ve volné jízdě oplakala čtvrté místo. I prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach kritizoval necitlivý přístup její trenérky Eteri Tutberidzeové.

První dvě místa obsadily jiné krasobruslařky z téhož ruského týmu - sedmnáctiletá Anna Ščerbakovová před stejně starou Alexandrou Trusovovou. Obě by mohly na ZOH startovat i podle nových pravidel, která budou platit na příští olympiádě v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Rovná polovina z posledních osmi olympijských vítězek v krasobruslení by ale nový limit nesplnila. Alině Zagitovové bylo v Pchjongčchangu 2018 stejně jako o dvacet let dříve Lipinské patnáct let. Šampionky z Lillehammeru 1994 a Salt Lake City 2002 Oksana Bajulová a Sarah Hughesová byly v době svého životního úspěchu šestnáctileté.